Волонтеры БРСМ будут работать на фестивале документального кино стран СНГ в Минске

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ будут работать на IV Фестивале документального кино стран СНГ "Евразия.DOC", который пройдет с 1 по 4 октября в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

"Белорусский республиканский союз молодежи во второй раз стал партнером фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC". В прошлом году у нас уже был успешный опыт работы на этом проекте. И очень приятно, что у организаторов фестиваля вопрос о том, кто будет реализовывать волонтерскую программу, не стоял. А БРСМ с большим энтузиазмом откликнулся на предложение дирекции. Волонтеры "Доброе сердце" будут встречать участников и гостей фестиваля в аэропорту, сопровождать делегации, а также помогут организаторам во время церемонии награждения победителей", - рассказала Александра Гончарова.

Набор волонтеров для работы на фестивале будет проходить в группе БРСМ "Волонтеры Беларуси" в соцсети "ВКонтакте". Открытый прием заявок начнется с 23 сентября. "Мы приглашаем добровольцев подавать заявки для участия в этом проекте. Самое главное требование для ребят - коммуникабельность, активность, инициативность. На протяжении трех дней мы будем принимать заявки, затем 26-27 сентября в Республиканском доме молодежи пройдут собеседования", - отметила секретарь ЦК БРСМ. Александра Гончарова добавила, что всего во время фестиваля планируется задействовать более 50 добровольцев.

IV Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" призван создать общее культурное, историческое, информационное и творческое пространство для стран-участниц, способствовать просвещению и воспитанию молодежи в духе уважения к общей истории.-0-