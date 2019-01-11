Волонтеры БРСМ будут работать на турнире по ушу в Минске

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ окажут содействие в проведении 3-го открытого республиканского турнира по ушу "Турнир первого новолуния", который пройдет 12 января в спортивном сооружении "Велодром" многопрофильного культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена", сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Роман Мамченко.

"В соревновании примут участие 190 человек из 13 команд Латвии, России и Беларуси. Около 20 волонтеров движения БРСМ "Доброе сердце" окажут помощь в проведении торжественного открытия турнира, церемонии награждения, будут дежурить на трибунах и при регистрации, станут координаторами и сопровождающими команд", - рассказал Роман Мамченко.

По его словам, волонтеры БРСМ активно регистрируются на официальном сайте Дирекции II Европейских игр 2019 года, чтобы стать сопричастными к этому важному спортивному событию. "Основные требования, которые предъявляются к добровольцам: активная жизненная позиция, свободное владение разговорным английским, приветствуется знание нескольких иностранных языков. Наши волонтеры обладают харизмой, они очень коммуникабельные и, самое главное, заинтересованы в том, чтобы презентовать страну с лучшей стороны. Спортивное или событийное волонтерство - одно из направлений деятельности движения "Доброе сердце" наравне с социальным и трудовым (экологическим). Оно налагает на ребят особую ответственность, потому что волонтеры вносят неоценимый вклад в формирование позитивного имиджа страны", - отметил координатор волонтерского движения.

Роман Мамченко добавил, что у союза молодежи уже есть опыт работы на крупных спортивных чемпионатах и культурных проектах. "Наши активисты трудились в информационных центрах столицы, гостиницах и фан-деревне во время чемпионата мира по хоккею 2014 года, оказывали помощь при проведении чемпионата Европы по художественной гимнастике в мае 2015 года в Минске, были задействованы в мероприятиях 45-го заседания Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, во время чемпионата Беларуси по бочча среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, III фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" в 2018 году. Одно из главных достижений прошедшего года - работа 300 волонтеров БРСМ в составе большой команды организаторов Международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", - подчеркнул координатор волонтерского движения БРСМ.-0-