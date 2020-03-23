Волонтеры БРСМ и Красного Креста объединят усилия для помощи пожилым людям

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи приступил к формированию команды волонтеров "Доброе сердце" для помощи пожилым людям, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ, координатор волонтерского движения Александра Гончарова.

Союз молодежи решил сформировать волонтерскую команду из числа наиболее подготовленных совершеннолетних участников движения БРСМ "Доброе сердце". "Для помощи одиноко проживающим пожилым людям мы консолидировали усилия с территориальными центрами социального обслуживания населения и более опытной в этом организацией - Белорусским обществом Красного Креста. Вместе мы сможем организовать работу более качественно и оперативно, - сказала Александра Гончарова. - В то же время все должны понимать: речь идет не об уборке придомовых территорий, колке дров и мытье окон - это мы обязательно сделаем позже, и от такой работы не отказываемся. Сегодня наши волонтеры востребованы в оперативной доставке продуктов либо медикаментов - это первостепенно".

С завтрашнего дня горячие линии, созданные при территориальных комитетах БРСМ для информационной помощи пожилым людям, расширяют сферу деятельности. "В связке с ТЦСОН они также будут принимать от пожилых заявки на доставку продуктов питания первой необходимости. Осуществлять ее волонтеры и представители Красного Креста будут совместно с соцработниками. Безусловно, мы экипируем наших добровольцев средствами индивидуальной защиты, именными бейджами, проведем инструктажи о защите от инфекции и работе с гражданами в условиях распространения коронавируса. При посещении адресатов постараемся организовать бесконтактную передачу продуктов первой необходимости и лекарств", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Как сообщалось, молодежные горячие линии работают ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Телефоны областных горячих линий: в Бресте - 8 (0162) 2-11-591, Витебске - 8 (0212) 6-62-087, Гомеле - 8 (0232) 5-63-315, Гродно - 8 (0152) 7-19-833, Могилеве - 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске - 8 (0174) 2-00-345, Слуцке - 8 (01795) 7-50-80, Молодечно - 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии 8 (017) 284-85-54.-0-