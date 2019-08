Общество Волонтеры БРСМ к началу учебного года проведут акцию "Неделя добра" Фото из архива 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи в преддверии нового учебного года проведут во всех регионах и городе Минске "Неделю добра", сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Роман Мамченко. "До начала учебного года осталось совсем немного времени - мы продолжаем благотворительную акцию "В школу с добрым сердцем". Впервые она стартовала в 2013 году. С тех пор каждый год стараемся привнести в эту добрую молодежную инициативу что-то интересное и полезное. В этот раз добровольцы БРСМ предложили перед Днем знаний организовать во всех уголках нашей страны "Неделю добра", - рассказал Роман Мамченко. Старт "Неделе добра" дает Минская городская организация БРСМ. "23 августа одиннадцать первоклашек из многодетных семей столицы получат от волонтеров "Доброе сердце" новенькие портфели, укомплектованные канцелярскими принадлежностями. В церемонии вручения также примут участие 50 школьников - их братья и сестры старшего возраста. Дополнительным подарком для всех ребят и их родителей станет экскурсия по Минскому зоопарку в компании сказочных персонажей - Зайца и Волка", - отметил координатор волонтерского движения. Мероприятия "Недели добра" пройдут 24 августа в Жлобине: в парке культуры и отдыха "Приднепровский" 15 школьникам будут вручены портфели от районной организации БРСМ. Волонтеры Витебской городской организации союза молодежи 28 августа посетят на дому нуждающиеся семьи. Помощь будет оказана 20 детям школьного возраста. Большой детский праздник запланирован 29 августа в социально-педагогическом центре Барановичей Брестской области. Сделать этот день радостным для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, помогут волонтеры БРСМ отряда "Рука в руке" Жемчужненской средней школы. Они предстанут перед воспитанниками приюта в образах веселых клоунов в театрализованном представлении. Каждого зрителя ждет подарок - набор канцелярских принадлежностей. На летней площадке кинотеатра "Красная звезда" в Гродно 30 августа состоится праздничная волонтерская программа с участием 29 молодых семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, и 30 малообеспеченных семей. В "Неделе добра" акции "В школу с добрым сердцем" примет участие и первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк. 30 августа на своей малой родине он навестит с подарками к школе воспитанников социально-педагогического центра города Могилева и одну из многодетных семей. Республиканская благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" проходит с 1 августа по 10 сентября во всех регионах Беларуси. В этот период волонтеры движения "Доброе сердце" организовали в крупных торговых центрах страны пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви. Подарки передают детям из многодетных и неполных семей, воспитанникам детских домов, социальных приютов, центров коррекционно-развивающего обучения.-0-

