Волонтеры БРСМ Минска передадут продукты и средства гигиены медикам 11-й городской больницы

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация Белорусского республиканского союза молодежи передаст 29 апреля продукты и средства гигиены медикам 11-й городской клинической больницы, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.

"Сегодня все белорусы объединились в желании поддержать медицинских работников, которые в сложной эпидобстановке 24 часа в сутки сражаются за жизни и здоровье наших земляков, - сказал Роман Бондарук. - Молодежь столицы также не остается в стороне. Наши волонтеры ежедневно помогают поликлиникам и на сегодня передали пожилым адресатам 9271 рецепт. Кроме того, наши первичные организации активно включились в проект БРСМ и "Белпочты" "#СпасибоМедикам" и с большим желанием ежедневно подписывают сотни открыток со словами благодарности от молодежи медработникам. На 29 апреля мы запланировали добрую встречу с медперсоналом 11-й городской клинической больницы Минска".

Волонтеры столицы передадут медработникам средства гигиены (перчатки и мыло), а также угощения. "Активисты первичных организаций БРСМ подготовили символические посылки, в которые вложили питьевую воду, чай, кофе, печенье, конфеты. Таким образом мы тоже хотим поддержать медиков. Пусть наша помощь небольшая, но она от души, от чистого сердца. Мы очень ценим труд медиков, их профессионализм, самоотверженность", - отметил второй секретарь МГК БРСМ.

Роман Бондарук также добавил, что Минская городская организация БРСМ и ЗАО "БелАсептика" еженедельно будут помогать медперсоналу 2-й и 3-й центральных поликлиник Минска с обеспечением антисептиками.-0-