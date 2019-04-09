Волонтеры БРСМ окажут адресную помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ с 9 апреля по 3 июля проведут благотворительную акцию по оказанию адресной помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Роман Мамченко.

"Нам очень важно не оставить без внимания ни одного ветерана и участника Великой Отечественной войны. Чувство долга вело их к победе. Такое же чувство руководит нами, молодыми, по отношению к этим уважаемым людям сегодня. Это особая ответственность и перед ветеранами, и перед членами семей погибших", - подчеркнул Роман Мамченко.

По его словам, на сегодняшний день волонтеры БРСМ во всех регионах Беларуси патронируют более 3,9 тыс. ветеранов и участников войны. "К сожалению, время неумолимо, с каждым годом мы теряем людей, которые своим подвигом сохранили нам жизнь. Поэтому мы должны сделать все, чтобы поддержать ветеранов и сохранить духовную связь между старшими и младшими поколениями", - отметил координатор волонтерского движения.

Главная цель благотворительного проекта - обеспечение преемственности поколений посредством привлечения внимания молодежи к сохранению исторической памяти. "Активисты Белорусского республиканского союза молодежи и пионеры помогут ветеранам навести порядок дома и на придворовых территориях, окажут другую необходимую помощь. Без заботы молодежи не должна остаться ни одна братская могила, ни один памятник - ведь эти мемориалы тоже наша история, история конкретных людей, личностей, которые боролись за мирное сегодня. В преддверии празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне эта работа получит дополнительный импульс", - сказал Роман Мамченко.

О том, как будет проходить молодежная эстафета по оказанию помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, можно будет узнать в социальных сетях, набрав хештег #Беларусьпомнит.-0-