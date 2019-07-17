Волонтеры БРСМ проведут благотворительную акцию "В школу с добрым сердцем"

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" организуют сбор канцелярских и спортивных принадлежностей к предстоящему учебному году для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция "В школу с добрым сердцем" традиционно стартует 1 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила секретарь ЦК БРСМ ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

"Этот проект союза молодежи направлен на оказание адресной социальной поддержки детским интернатным учреждениям, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году. Во всех крупных торговых центрах страны с 1 августа будут работать пункты добра по сбору канцелярских и спортивных принадлежностей, учебных пособий. Сформированные подарки волонтеры доставят в детские дома, социальные приюты, центры коррекционно-развивающего обучения, их также получат дети из многодетных и неполных семей", - рассказала Александра Гончарова.

Принять участие в акции сможет каждый желающий. "Любую покупку можно будет оставить в копилке "Доброго сердца". Подарки для школьников можно будет принести также в территориальные и районные комитеты союза молодежи. Приглашаем неравнодушных людей присоединиться к волонтерской инициативе. Во время работы школьных базаров при покупке необходимых вещей своим детям можно помочь и другим ребятам, ведь чужих детей не бывает", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Волонтерское движение "Доброе сердце" - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ, объединяет более 32 тыс. юношей и девушек по всей стране. Визитными карточками "Доброго сердца" стали благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя", "Восстановление святынь Беларуси", "Мы выбираем помощь пожилым людям".-0-