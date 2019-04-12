Волонтеры БРСМ создадут онлайн-фотоальбом криниц Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры движения Белорусского республиканского союза молодежи "Доброе сердце" создадут онлайн-фотоальбом криниц Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Александра Гончарова.

Свято-Пустынский Успенский мужской монастырь

Во время работ по благоустройству

Сегодня стартовал республиканский межконфессиональный благотворительный проект "Восстановление святынь. Родники Беларуси". Это традиционная акция союза молодежи, которая в этом году проходит в новом формате. "На этот раз акцент сделан на благоустройстве не только культовых объектов, храмовых комплексов, часовень, но и родников, которыми так славится Беларусь. Такая инициатива поступила к нам от молодежи Могилевской области, и именно в этом регионе мы дали старт нашему проекту. Всего в стране около 200 целебных источников, наши волонтеры постараются охватить максимальное их количество. А итогом акции, которая продлится по сентябрь, станет создание онлайн-фотоальбома криниц в группе "ВКонтакте" "Волонтеры Беларуси", - рассказала Александра Гончарова.

Параллельно ребята будут изучать историю происхождения родников, ближе знакомиться с природой и традициями своего региона. "Сегодня наш трудовой десант сделал остановку в деревне Пустынки Мстиславского района Могилевской области. К волонтерам "Доброго сердца" присоединились бойцы студотрядов. Мы навели порядок на территории Свято-Пустынского Успенского мужского монастыря, заложили фруктовый сад и, самое главное, благоустроили один из его четырех целебных источников - криницу, которую в народе называют Евфросиниевской. Сюда приезжают паломники не только из Беларуси, но и туристы из других стран. Ребята реконструировали лестницу с перилами, ведущую к роднику, установили над ним навес, скамейки", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова добавила, что такие акции объединяют молодежь и дают пример остальным присоединяться к добрым делам.-0-

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