2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры будут оказывать языковую помощь медикам во время II Европейских игр. Об этом в эфире телеканала
"Наши сотрудники будут координировать медицинское обеспечение всех спортивных объектов, на которых будут проходить соревнования и тренировки спортсменов. В этой связи мы приобрели новые автомобили, оборудование, новые комплекты формы. У нас есть специалисты, которые владеют иностранными языками, но их, к сожалению, не так много. Поэтому, во всех бригадах будут работать волонтеры", - рассказал Александр Жинко.
Он добавил, что на сегодняшний день бригады скорой оснащены всем необходимым для оказания высококвалифицированной помощи.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-
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