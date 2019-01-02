2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры будут оказывать языковую помощь медикам во время II Европейских игр. Об этом в эфире телеканала СТВ в программе "24 часа" сообщил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения, главный врач Городской станции скорой медицинской помощи" Минска Александр Жинко, передает БЕЛТА.

"Наши сотрудники будут координировать медицинское обеспечение всех спортивных объектов, на которых будут проходить соревнования и тренировки спортсменов. В этой связи мы приобрели новые автомобили, оборудование, новые комплекты формы. У нас есть специалисты, которые владеют иностранными языками, но их, к сожалению, не так много. Поэтому, во всех бригадах будут работать волонтеры", - рассказал Александр Жинко.

Он добавил, что на сегодняшний день бригады скорой оснащены всем необходимым для оказания высококвалифицированной помощи.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-