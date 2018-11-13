Волонтеры готовы к работе на детском "Евровидении-2018"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры готовы к работе на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018", сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Роман Мамченко.
"Сегодня на "Минск-Арене" состоялось первое организационное собрание волонтеров, они распределились по командам. Также для работы на детском музыкальном форуме разработана специальная форма. Кроме того, при организации и проведении "Евровидения" будут задействованы 24 представителя молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ", - рассказал Роман Мамченко.
Техническая команда Белтелерадиокомпании завершила на "Минск-Арене" монтаж сцены детского конкурса песни, и уже 14 ноября там начнутся репетиции со статистами. К слову, только около ста профессионалов медиахолдинга работали над тем, чтобы установить тонны светового оборудования, ведь для каждой страны-участницы готовится индивидуальный сценарий по освещению сцены во время выступления ее представителя.
"Содержание первых репетиций конкурса держится в строжайшем секрете, так как они позволят отработать концертные номера и подготовить основные сюрпризы главного шоу. А их в этом году будет немало. Репетиции будут представлять собой технический тракт с участием приглашенных статистов, которые на время заменят участников конкурса. С техническими дублерами будут работать режиссеры и операторы, отстраивая звук и выставляя свет", - отметили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Репетиции с реальными участниками детского "Евровидения-2018" начнутся 20 ноября, на следующий день после того, как в Минске будет дан старт Евронеделе. Торжественная церемония ее открытия состоится 19 ноября в Национальном выставочном центре "БелЭкспо". Телеверсию праздника можно будет увидеть в эфире сразу после "Панорамы" на каналах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также на официальном сайте медиахолдинга www.tvr.by.
Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза. Страну на конкурсе в этом году представит Даниэль Ястремский.-0-
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