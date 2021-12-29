Волонтеры Красного Креста помогли почти 11 тыс. человек во время кампании "Ваша дапамога"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 11 тыс. пожилых граждан и людей с инвалидностью получили помощь во время ежегодной благотворительной кампании Белорусского Красного Креста "Ваша дапамога", сообщили БЕЛТА в организации.

"Во время кампании "Ваша дапамога" сотрудникам и волонтерам Белорусского Красного Креста удалось оказать помощь 10 872 пожилым гражданам и людям с инвалидностью. Им организовывали уборку в жилых помещениях и на дворовых территориях, предоставляли парикмахерские услуги, оказывали помощь в погрузке и доставке овощей с продовольственных ярмарок, выдавали гигиенические наборы, а также информировали о профилактике коронавирусной инфекции", - рассказали в организации.

Во время проведения благотворительной кампании волонтеры, тренеры и инструкторы региональных организаций Белорусского Красного Креста также проводили обучающие мероприятия для пожилых людей и людей с инвалидностью.-0-