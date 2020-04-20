Волонтеры учреждений образования помогают в борьбе с COVID-19

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время профилактических мер по распространению коронавируса Министерство образования проводит постоянную работу с подведомственными организациями и учреждениями высшего образования по организации работы волонтеров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Непосредственно координирует и мониторит работу Республиканский волонтерский центр. Он реализует мероприятия информационного характера, работает над увеличением числа участников волонтерского движения и привлечением партнеров, оказывающих поддержку проектам и инициативам.

Министерство образования совместно с ЮНИСЕФ работает над запуском проекта #AntiCOVID-19. Проект состоит из 5 вебинаров для координаторов волонтерских центров и специалистов по работе с молодежью и 5 онлайн-тренингов для волонтеров по профилактике коронавируса, соблюдению правил гигиены и персональных защитных мер (физических и психологических) при организации и проведении волонтерской деятельности.

Создаются новые и продолжают свою деятельность действующие волонтерские отряды учреждений высшего образования. Волонтеры оказывают помощь нуждающимся в доставке продуктов и лекарств, а Гродненский государственный медицинский университет организовал сбор и передачу книг. Не оставляют без внимания подшефных ветеранов, сирот и людей с дополнительными потребностями. Организовано взаимодействие учреждений высшего образования с Белорусским обществом Красного Креста, территориальными центрами социального обслуживания населения и учреждениями здравоохранения.

В поддержку студентов-волонтеров и для привлечения в волонтерскую деятельность большего числа участников Республиканский волонтерский центр в своих социальных сетях запустил серию постов #AntiCOVID-19. В них рассказывается об инициативах и оказанной помощи, размещается информация о наборе волонтеров и их деятельности.-0-