Волшебная предновогодняя ярмарка от Dana Holdings

В преддверии новогодних праздников компания-застройщик Dana Holdings объявляет единственную в своем роде ярмарку-распродажу готовых квартир в нескольких жилых комплексах. Специальная цена действует всего на 45 готовых квартир. У вас есть уникальная возможность сделать подарок на Новый год или Рождество себе и своим близким на привлекательных условиях!

Уже во вторник, 11 декабря, откроется электронное бронирование очереди на покупку квартир на выгодных условиях сразу в нескольких жилых комплексах: "Маяк Минска", Vogue и "Чайковский".

В среду, 12 декабря, начнется продажа квартир с самыми вкусными ценами зимы на жилье. Предложение будет актуально всего лишь 7 дней!!! Торопитесь, чтобы потом не кусать локти!

Специальная цена установлена всего на 45 готовых квартир в перечисленных комплексах!

Какой жилой комплекс выбрать? Тот, который удобен именно Вам!

Все дома застройщика – это жилье класса люкс, созданное для комфорта жильцов. У домов, построенных Dana Holdings, есть ряд неоспоримых преимуществ, с которыми не могут конкурировать остальные жилые дома в городе.

Дома от застройщика Dana Holdings - это жилье класса люкс, созданное для комфорта жильцов. У домов, построенных Dana Holdings, есть ряд неоспоримых преимуществ, которые выделяют все жилые комплексы, создаваемые компанией, из того, что мы привыкли видеть. Ведь главной концепцией при их проектировании и строительстве стала идея максимального комфорта в современной интерпретации. В наружной отделке использованы актуальные тенденции дизайна и архитектуры в комбинации с современными материалами, дворы проектировались по эргономичным правилам создания удобной для жизни городской среды, а пространство комплексов в целом должно обеспечивать главное - удовольствие семей от проживания здесь.

Комплекс "Маяк Минска" - уникальный для нашей столицы объект, построенный по принципу "город в городе". Его проект предполагает, что вся инфраструктура, необходимая современному человеку, находится в одном городе. Помимо инфраструктуры у этого жилого комплекса есть еще ряд преимуществ.

- Абсолютно все дома застройщика оснащены пандусами, эстакадами и подъемниками, облегчающими условия жизни для молодых мам и людей с ограниченными возможностями.

- Жильцы и гости, входя в дом, попадают не в унылые и тесные подъезды, а в светлые и просторные лобби с местом для консьержа и дизайнерской мебелью.

Дизайнерские лобби в жилом комплексе "Маяк Минска"

Для лобби каждого из домов разработан индивидуальный дизайн, подходящий только конкретно этому дому, сочетающийся с дизайном всего подъезда.

- Импортными бесшумными лифтами, инновационными домофонными системами и системами пожаротушения оснащены все дома жилых комплексов для комфортного и безопасного проживания.

Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингс", используются современные скоростные бесшумные лифты

- Все квартиры свободной планировки. Любой из жильцов может оборудовать квартиру так, как ему будет удобно.

Все квартиры свободной планировки

- Французские окна в квартирах дают ощущение свободы, легкости, воздушности и, конечно, наполняют квартиру огромным количеством света даже в серые зимние дни.

Французские окна в квартирах наполняют квартиру огромным количеством света и дают ощущение свободы, легкости и воздушности

- Для жильцов и гостей домов оборудованы парковочные места. Сделано это так, что гость кого-нибудь из соседей никогда не поставит машину на ваше машино-место, ведь для гостей оборудована отдельная парковка.

Для жильцов домов оборудованы парковочные места, а для их гостей оборудована отдельная парковка

- Обустроенные дворовые территории. Во всех комплексах предусмотрены детские площадки с интересными для детей игровыми городками и мягким покрытием, так что, если ваш ребенок упадет, он не разобьет коленку, а побежит играть дальше. А взрослые могут провести время на уютных аллеях.

Детская площадка в жилом комплексе "Маяк Минска"

- Уникальные экологические условия. Глазу обитателей жилого комплекса "Маяк Минска" откроются восхитительные панорамы на Национальную библиотеку и Слепянскую водную систему.

Вид сверху на жилой комплекс "Маяк Минска"

Покупая квартиру в "Маяк Минска", вы станете не только обладателем жилья, но и уникального сочетания чистого воздуха, близости к центру Минска и удобных транспортных развязок.

- Богатая инфраструктура. Зная, что инфраструктура для новоселов не менее важна, чем остальные факторы, застройщик позаботился о том, чтобы дом находился как можно ближе ко всем наиболее важным для горожан объектам, все находится в шаговой доступности:

1 минута до крупнейшего ТРЦ Dana Mall;

2 минуты до станции метро "Восток";

3 минуты до детского сада и школы;

5 минут до лесопарковой зоны для отдыха.

На транспорте за 10 минут можно добраться до центра города, а за 15 минут - до Национального аэропорта.

- Пешеходная улица в составе жилого комплекса. Бульвар Пикассо, который является частью жилого комплекса "Маяк Минск", - это олицетворение высокого качества жизни и вашего статуса.

Так в скором времени будет выглядеть бульвар Пикассо

Гуляя по бульвару Пикассо, вы сможете зайти в магазины, пекарни, в одно из уютных кафе, расположенных на улице.

Бульвар Пикассо в многофункциональном комплексе "Маяк Минска" обретает все более завершенный вид

Словосочетание "комфортная среда" имеет вполне осязаемое значение - все необходимое для удобной и счастливой жизни рядом!

Для тех, кто предпочитает отдыху на свежем воздухе шопинг, совсем рядом с жилым комплексом расположен ТРЦ Dana Mall - самый большой в Беларуси. Здесь вы найдете все, что вам требуется: от продуктов питания до сувенирной продукции.

Торговый центр "Dana Mall"

- Образование - еще один важный аспект, который затронул застройщик. Надо только перейти через дорогу, и вот уже ваш ребенок в средней школе № 61. Школа построена по инновационному проекту, аналогов которому нет в республике.

Средняя школа №61

В школе внимание уделяется не только образовательному процессу, но и здоровому образу жизни: футбольные, волейбольные поля и беговые дорожки с современным травмобезопасным покрытием, бассейн - все это привьет любовь детей к спорту.

- Станция метро "Восток" находится максимально близко к жилым комплексам, а, как известно, метро - это достаточно быстрый способ добраться в другой конец города, не теряя времени в пробках или на светофорах.

Одна из сильнейших "фишек" комплекса "Маяк Минска" – месторасположение: вдоль главного проспекта, у станции метро "Восток", рядом с Национальной библиотекой

Жилой комплекс Vogue - это дома с идеальным расположением на пр. Независимости около парка Челюскинцев и Ботанического сада. Но не только это делает жилой комплекс привлекательным для клиентов Dana Holdings.

Жилой комплекс "Vogue"

Дизайнерское лобби в жилом комплексе "Vogue"

Для удобства молодых мам с колясками и людей с ограниченными возможностями входные группы оборудованы пандусами, эстакадами и подъемниками. Предусмотрен санузел со столиком для пеленания.

Входные группы в жилом комплексе "Vogue"

- Импортные бесшумные лифты, инновационные домофонные системы и системы пожаротушения обеспечивают тишину и безопасность в жилом комплексе.

- Все квартиры свободной планировки - это значит, что все пространство в квартире можно оборудовать по собственному усмотрению. Проектировщики предусмотрели все, что понадобится жильцам: просторные, светлые помещения, большие лоджии, которые можно обустроить на свой вкус.

- Встроенные коммерческие помещения. Ваше рабочее место может находиться в вашем же доме. Это удобно и экономит время на дорогу в офис.

На первых этажах домов располагаются коммерческие помещения

- В составе комплекса запланированы детские сады и школы в шаговой доступности, так что родители смогут поспать еще несколько минут.

- Площадки для детей, отдыха взрослого населения, озелененные дворовые территории и большое количество гостевых наземных парковочных мест;

Детская площадка в жилом комплексе "Vogue"

- Паркинг: отдельное здание гаража-стоянки, подземный гараж-стоянка в доме "Парк Челюскинцев", наземные гостевые парковки и крытый двухуровневый паркинг с зарядной станцией для электромобилей и автомойкой для жителей комплекса;

- До станций метро "Парк Челюскинцев" и "Московская" 5 минут неспешного шага. Жилой комплекс Vogue находится в идеальном месте, откуда можно беспроблемно и быстро добраться в любую точку города на собственном транспорте или же на общественном транспорте.

- В центре городской жизни. В непосредственной близости от комплекса расположены следующие городские достопримечательности и объекты городской инфраструктуры:

- детская железная дорога (ДЖД) - уникальное сооружение, соединяющее в себе функции настоящего железнодорожного предприятия и учреждения дополнительного образования детей. Здание вокзала ДЖД является памятником архитектуры и культурной ценностью.

Детская железная дорога

- Белтелерадиокомпания, "Беларусьфильм";

- средние школы №20 и №63, гимназия-колледж искусств им. Ахремчика;

- комплекс Белорусского государственного аграрного технического университета;

- детский сад №553;

- медицинские учреждения: поликлиника №24, поликлиника военно-медицинского управления КГБ, центр медицинской реабилитации и бальнеологического лечения;

- самый большой в стране торговый центр Dana Mall, два кинотеатра и многочисленные бары и рестораны.

- В окружении парка - Ботанический парк и парк Челюскинцев находятся совсем рядом. Там вы можете прогуляться по аллеям с друзьями или детьми. Для детей такая прогулка может стать и познавательной, во время нее можно изучать флору родного края.

Парк Челюскинцев

Любители острых ощущений могут опробовать несколько аттракционов. А для сторонников здорового образа жизни парк станет идеальным местом для пробежки.

Колесо обозрения в Парке Челюскинцев

- Здоровый образ жизни: олимпийский бассейн, СПА-комплекс, тренажерный зал и многое другое. Для любителей спорта действует специальная программа лояльности от СОК "Олимпийский". Застройщик заключил соглашение специально для жильцов жилого комплекса у парка Челюскинцев, по которому Вы можете начинать каждое утро с заплыва. Дополнением к СОК "Олимпийский" может служить аквапарк "Фристайл" со СПА-комплексом и огромным выбором термальных бань и процедур.

СОК "Олимпийский"

Если ваш выбор остановился на жилом комплексе "Чайковский", то жить вы будете в самом центре столицы.

Жилой комплекс "Чайковский"

Его преимущества:

- Расположен в центре Минска, на пересечении проспекта Машерова и улицы Тимирязева.

- Рядом стела "Минск - город-герой", Музей истории Великой Отечественной войны, место проведения парадов, больших народных гуляний и праздников. Фейерверки и салюты вы можете смотреть прямо из своего окна.

Стела "Минск – город-герой"

- За покупками можно ходить пешком в ТРЦ "Галерея" и "Корона".

- Свой культурный досуг жильцы этого комплекса могут организовать во Дворце спорта.

Дворец Спорта

- А для прогулки на свежем воздухе можно выбрать парк Победы.

Парк Победы

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКАХ

Все преимущества жилых комплексов Dana Holdings не должны пугать желающих приобрести элитное жилье, ведь стать владельцем квартиры в доме такого уровня намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Условия, которые предлагает застройщик, придутся по вкусу любому из клиентов, ведь можно выбрать тот вариант, который будет по душе именно вам.

Благодаря сотрудничеству с крупнейшими банками страны застройщик предлагает покупателям невероятно выгодные условия по кредиту на приобретение жилья.

- АСБ Беларусбанк - осуществляет кредитование на срок до 20 лет,

- Приорбанк - срок выплат на 5, 10 или 15 лет.

Кредит покрывает до 80-90% стоимости недвижимости.

Ставка АСБ Беларусбанка самая низкая на рынке: всего 7,49% первые три года.

Ставка Приорбанка - 7,99% первые 2 года.

Вам осталось сделать лишь пару шагов навстречу своей мечте – и Вы обладатель собственной квартиры в доме "Микеланджело".

Более подробная информация на сайте BIR.BY и по короткому номеру 7675.

Отдел продаж компании расположен по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж.

Добро пожаловать домой.