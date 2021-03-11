Вооруженные Силы Беларуси получили первую партию управляемых ракет "Атака"

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией в Вооруженные Силы Беларуси поступила первая партия управляемых ракет 9М120 "Атака". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Ракета может применяться как с наземного, так и с воздушного носителя. "Атака" оснащена боевой частью кумулятивного действия и предназначена для поражения танков всех типов, в том числе - с экранами динамической защиты.

Бронепробиваемость ракеты - 800 мм. Технические характеристики: калибр - 130 мм, длина - 1830 мм, масса - 49,5 кг, дальность стрельбы - до 6000 м, максимальная скорость полета - 550 м/с.

В перспективе Вооруженные Силы Беларуси планируют полностью обновить арсенал данного вооружения.-0-