Вооруженные Силы Беларуси свято чтут подвиг поколения победителей - Касинский

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные Силы Беларуси свято чтут подвиг поколения победителей, сообщил сегодня журналистам помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский во время старта On Air марафона "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вооруженные Силы Беларуси свято чтут память и подвиг поколения победителей. Сегодня наша самая главная задача - чтобы молодежь понимала, какой ценой была добыта Победа и наша мирная жизнь. И Вооруженные Силы сделают все, чтобы такая трагедия не повторилась никогда", - сказал Леонид Касинский.

По его словам, в эти дни по всей стране проходят мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. "В частности, военным ведомством повсеместно проводится чествование ветеранов. В этой работе активно участвуют юные белорусы, молодежь - те, кто должен сохранить память о событиях и героях Великой Отечественной для будущих поколений, - отметил помощник министра. - Недавно мы подвели итоги конкурса на лучший рисунок, посвященный 75-летию Победы. Нашим ведомством запущен символический обратный отчет до Дня Победы. Каждый день в своих СМИ, на интернет-портале и в Telegram-канале Министерства обороны мы размещаем стихи и песни военных лет в исполнении как военнослужащих, так и гражданского населения. Сегодня вместе с БРСМ мы дали старт On Air марафону "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы". Победа для нас - это святое".

On Air марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы" пройдет 5-8 мая. Для широкой аудитории проект будет реализован онлайн. Прямые эфиры марафона в интернете будут вестись ежедневно с 15.00 до 16.30. Во время тематических живых трансляций зрители смогут услышать интервью ветеранов, увидеть отрывки из пьес Алексея Дударева "А помнишь Алеша" и "Рядовые" в исполнении актеров заслуженного коллектива Беларуси Драматического театра Белорусской армии. Прозвучат стихи о войне, песни в исполнении артистов белорусской эстрады Ольги Сацюк, Анжелики Пушновой, Хелены Мерааи, Алена Хита, Макса Савина, Артема Михаленко, Ивана Здонюка, Зинаиды Куприянович, Данаи Шаршавицкой, Вероники Цубиковой, Ксении Галецкой, групп "Провокация" и "Лас Вегас".

Марафон стал частью республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы", символом которого является яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка.-0-