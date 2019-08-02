Вооруженные Силы Беларуси завершают подготовку к учению "Щит Союза-2019"

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воинские части и подразделения Северо-Западного оперативного командования и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси завершают подготовку к совместному оперативному учению вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза-2019", БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
В настоящее время в полевых условиях отрабатываются вопросы совершенствования навыков личного состава по погрузке (разгрузке) техники на железнодорожный транспорт, вождению боевых машин, в том числе с преодолением водных преград и в ночных условиях. Следующим этапом станет проведение смотров готовности войск к выполнению учебно-боевых задач и передислокация к месту проведения учения.
Учение пройдет с 13 по 19 сентября на полигоне Западного военного округа Вооруженных Сил России Мулино в Нижегородской области и станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки вооруженных сил двух стран.-0-
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