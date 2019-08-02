Вооруженные Силы и транспортные войска смогут получать доплаты из внебюджетных средств

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные Силы и транспортные войска смогут получать стимулирующие выплаты из внебюджетных средств согласно постановлению Совета Министров от 31 июля. Такая информация размещена на
Совмин постановил, что Вооруженные Силы и транспортные войска 40% внебюджетных средств, полученных от оказания платных услуг и остающихся в распоряжении воинской части, могут направлять на стимулирующие выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу. Порядок и размеры этих выплат определяются министром обороны.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
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