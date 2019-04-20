Вооруженные Силы на субботнике благоустраивают мемориалы и места воинской славы

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офицеры Министерства обороны Беларуси и Генерального штаба Вооруженных Сил приняли участие в посадке деревьев в Крупском военном лесхозе, на делянке одного из лесничеств было высажено около 12 тыс. саженцев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны.

Всего в республиканском субботнике от Вооруженных Сил участвует более 50 тыс. человек. Основные усилия воинские коллективы направили на наведение порядка на закрепленных за ними мемориалах и памятниках, захоронениях воинов и партизан Великой Отечественной войны, в местах боевой и воинской славы, а также благоустройство территорий и парков воинских частей.

Кроме того, накануне субботника военнослужащие 51-й гвардейской артиллерийской бригады обратились ко всему личному составу Вооруженных Сил с предложением о сборе денежных средств в размере однодневного заработка (денежного довольствия). В офицерских собраниях, на общих собраниях военнослужащих соединений и воинских частей обращение поддержано. Заработанные и собранные в Вооруженных Силах денежные средства будут перечислены на счета районных и городских исполнительных комитетов и направлены на ремонт, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону.-0-

Фото Министерства обороны