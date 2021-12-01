"вОплати мечту 13" – новая рекламная игра для пользователей Оплати™!

Айфон 13 за 13 рублей? Легко! Только для пользователей мобильного сервиса Оплати™! Каждый из 30 новеньких айфонов небесного цвета уже ждет своего обладателя. Объявляем о старте игры "вОплати мечту 13".

Со 2 декабря 2021 года по 20 мая 2022-го у наших пользователей есть безграничное количество шансов на "мечту 13"! Установи мобильное приложение Оплати™ на свой смартфон и пользуйся!

Условия игры:

1. Соверши платеж в мобильном приложении Оплати™ на сумму от 13 BYN и получи номер участника рекламной игры за каждый платеж. Суммы оплат не суммируются и не разделяются, играет отдельный чек.

2. Храни не менее 130 BYN на основном или дополнительных электронных кошельках и за каждые последующие 130 BYN получай номер участника ежедневно!

ВАЖНО! Для участия в розыгрыше необходимо выполнить хотя бы одно условие! Не участвует ветка платежей "банковские и финансовые услуги", платежи посредством NFC и виртуальной карты, а также покупка алкоголя, лекарств и табака. После каждого розыгрыша iPhone шансы в данной категории обнуляются.

Розыгрыши новеньких смартфонов будут проходить в прямом эфире на радио "МИР" с декабря 2021 года по апрель 2022 года. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале Оплати™ и в Инстаграм. Подпишись и наблюдай, как 30 iPhone 13 ищут своих обладателей, ведь звонок ведущих из студии может раздаться именно тебе!

Дата розыгрышей и игровые периоды:

Дата розыгрыша Игровые периоды iPhone 13 1 24.12.2021 16:00 с 02.12.2021 по 22.12.2021 включительно Приз – 5 шт. 2 14.01.2022 13:00 с 23.12.2021 по 12.01.2022 включительно Приз – 5 шт. 3 04.02.2022 13:00 с 13.01.2022 по 02.02.2022 включительно Приз – 5 шт. 4 25.02.2022 13:00 с 03.02.2022 по 22.02.2022 включительно Приз – 5 шт. 5 18.03.2022 13:00 с 23.02.2022 по 16.03.2022 включительно Приз – 5 шт. 6 08.04.2022 13:00 с 17.03.2022 по 06.04.2022 включительно Приз – 5 шт.

Более подробную информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре "вОплати мечту 13" можно получить на официальном Интернет-сайте www.o-plati.by , в мобильном приложении Оплати™, по телефону горячей линии +375 (29) 343 00 71 в будние дни с 10:00 до 18:00, а также с 12:00 до 14:00 в субботу.

* Рекламная игра "вОплати мечту 13". Свидетельство о регистрации №4114 от 25.11.2021г. МАРТ РБ

Каждый пользователь приложения Оплати™ становится участником рекламной игры "Мечта в Оплати 3"! Уже 10 декабря в 17:00 в прямом эфире радио "МИР" разыграют 5 акустических систем JBL PartyBox 1000 Bт. А вечером 24 декабря – главный приз – КВАРТИРУ в жилом комплексе Minsk World.

Просто совершай покупки через мобильный сервис Оплати™ и храни деньги на электронном кошельке. Подробнее об игре – на сайте o-plati.by.

Подключись, Оплати , выиграй ценные призы и свой iPhone 13!

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