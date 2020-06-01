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01 июня 2020, 08:55

Воплоти мечту! Лето стартует с лучших предложений в лучших комплексах столицы!

Вы давно мечтали о собственной квартире в Минске? Вам хотелось, чтобы это была новостройка в престижном районе и с современными планировками? Вы надеялись, что цена на квартиру вас приятно порадует? Тогда самое время осуществить свою мечту! В Минске лето стартует с лучших предложений в лучших жилых комплексах, но акции действуют только до 30 июня!

Все в парк! В экологичном элитном жилом комплексе "Парк Челюскинцев" именно теперь – лучшие предложения! Цены и условия покупки вас приятно удивят!

"Парк Челюскинцев" – особая территория на карте города. Он обладает всеми преимуществами престижного комплекса комфорт-класса в самом центре Минска!

Комплекс "Парк Челюскинцев"
Комплекс "Парк Челюскинцев"

Его строительство уже вступает в завершающую стадию – на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев вырос необычайный по красоте и удобству жилой массив. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесных насаждений, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это, к слову, гораздо больше лондонского Гайд-парка или парижского Люксембургского сада, и по престижности парковый Минск может запросто соревноваться с другими европейскими столицами.

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" строится у самых границ огромного паркового массива в центре города
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" строится у самых границ огромного паркового массива в центре города

Комплекс строится с выходом на главную транспортную магистраль столицы – проспект Независимости. С двух сторон – сразу две станции метро.

Рядом с комплексом – главный проспект столицы и сразу две станции метро
Рядом с комплексом – главный проспект столицы и сразу две станции метро

В непосредственной близости школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Неподалеку, буквально через парк, расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и центр "Фристайл" с большим аквапарком, банями и боулингом.

В комплексе "Парк Челюскинцев" квартиры можно приобрести в двух домах, строительство которых вышло на финишную прямую. И получить очень выгодное предложение!

В доме №1, фасад которого развернут на проспект Независимости, а срок сдачи запланирован на февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Дом №1
Дом №1

Лобби дома №1
Лобби дома №1

Еще одно удобное решение — в одной из секций здания будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией. Это уникальное для Минска и очень удобное для жильцов с маленькими детьми решение!

В одной из секций здания будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест
В одной из секций здания будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест

Обратим также внимание на то, что в этом доме можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах здания. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

В доме №2, который сдается всего через несколько месяцев, первый этаж – это открытый паркинг для машин жильцов, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр.

Дом №2
Дом №2

В каждом помещении будет огромный оконный проем либо застекленная лоджия
В каждом помещении будет огромный оконный проем либо застекленная лоджия

Здесь можно купить и квартиры с открытыми террасами! От осадков защитят прозрачные козырьки, а вид на парк в самом центре города – просто глаз не оторвать!

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками
Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Отметим также, что высота потолков в квартирах домов комплекса "парк Челюскинцев" – 2,7 метра, а на последних этажах – 3 метра!

Лобби дома №2
Лобби дома №2

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

Покупателей удивят не только цены на квартиры в этих замечательных домах, но и уникальная возможность приобрести квартиру в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев без первого взноса!

Ни справок, ни поручителей! Для заключения договора нужен только паспорт! Первоначальный взнос не требуется, а ежемесячно вы будете оплачивать ровно 1% стоимости своей квартиры! Первый ежемесячный платеж и станет вашим первым взносом!

Всего 1% – и вы становитесь покупателем квартиры в престижном комплексе в самом центре столицы! Но акция продлится только до конца июня!

Что может сравниться по выгодности с этим предложением? Пожалуй, только громкие акции в многофункциональном комплексе "Минск Мир" – самом масштабном проекте Европы!

В продаже здесь несколько десятков великолепных домов, но советуем обратить внимание в первую очередь на три из них.

В квартале "Чемпионов" вас привлечет дом "Пекин". Он угловой и пятисекционный, два крыла дома выходят на две стороны квартала, образуя уединенный двор, свободный от машин. В самой высокой точке здание будет иметь 25 этажей.

Дом "Пекин"
Дом "Пекин"

Квартал "Чемпионов"
Квартал "Чемпионов"

Здесь будет построено 708 квартир на любой вкус - от студий площадью в 35 квадратных метров до двухэтажных пентхаусов площадью около 250 "квадратов". А на первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения.

Все квартиры в доме "Пекин" свободной планировки. Это значит, что обустраивать жилое пространство их хозяева имеют возможность самостоятельно, в соответствии с собственным вкусом и потребностями.

Лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой сделают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.

Во всех квартирах лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой
Во всех квартирах лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой

Жителей и гостей дома "Пекин" встретит просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком, а также байкбоксы.

Лобби дома "Пекин"
Лобби дома "Пекин"

Скоростные бесшумные лифты ведущего производителя этого оборудования компании OTIS на любой этаж доставят жителей дома моментально!

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS
Скоростные бесшумные лифты компании OTIS

И конечно же, современные домофонные системы – это обязательный атрибут всех домов комплекса "Минск Мир".

В квартале – современная школа со спортивным городком и стадионом, в соседних кварталах – детские сады. Буквально по соседству – строящаяся станция метро "Аэродромная".

Современная школа со спортивным городком и стадионом
Современная школа со спортивным городком и стадионом

Строящаяся станция метро "Аэродромная"
Строящаяся станция метро "Аэродромная"

Второй интересный адрес – дом "Токио" в квартале "Азия", в котором будет построен детский сад с бассейном, а в соседних кварталах – современные школы.

Квартал "Азия"
Квартал "Азия"

В "Токио" 25 этажей и 293 квартиры свободной планировки размером от 30 до 74 квадратных метров. И для каждой есть возможность разработать варианты модификации. Например, студия площадью около 40 метров может быть реализована и как "евродвушка", и как стандартная однокомнатная квартира за счет изменения месторасположения кухни.

Дом "Токио"
Дом "Токио"

На первом этаже – шесть изолированных квартир с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах – калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков.

Во всех квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.

Во всех квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна и французские балконы
Во всех квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна и французские балконы

В доме предусмотрено два выхода - на улицу, к парковкам для автомобилей, и в зеленый двор. Красивое и просторное лобби получит эксклюзивный дизайн, в том числе гранитные полы и порталы лифтов. Здесь же – стойка рецепции для консьержа, зона встречи гостей и курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

Лобби дома "Токио"
Лобби дома "Токио"

В доме будет установлено три скоростных бесшумных лифта ведущего мирового производителя OTIS.

Чем же так привлекательны эти два дома? Откройте сайт застройщика bir.by и убедитесь – цена вас приятно удивят!

Кроме того, на определенные квартиры в этих домах действует акция "Покупайте сейчас – платите потом!". Это беспрецедентная длительная беспроцентная рассрочка от застройщика сроком на 10 лет без первого взноса. Меньше 1% стоимости квартиры – и вы становитесь ее покупателем. Но акция действует только до конца июня – время поторопиться!

"Минск Мир" – это особая атмосфера "города в городе", который умеет дарить своим жителям неподдельные эмоции удовольствия. Эти чувства хорошо передают работы ребят, участвующих в конкурсе "Пасха в Minsk World"!

В нынешнем году это творческое состязание, которое организовал застройщик, проводится уже в пятый раз. В конкурсе участвуют работы детей и молодежи, тема которых связана с развитием многофункционального комплекса "Минск Мир". При этом ребятам рекомендовано использовать символику и образы комплекса, а представить свое творчество на суд жюри смогли юные таланты из всех уголков страны.

В прошлом году наградами был отмечен 21 автор рисунков, поделок, скульптурных композиций. Вот, например, какую милую пасхальную работу прислала первоклассница Полина Еременко из СШ №121 – девочка двусмысленно назвала ее "Чемпионы Мира", намекая и на свой квартал, и на весь комплекс!

Полина Еременко, "Чемпионы Мира"
Полина Еременко, "Чемпионы Мира"

В этом году большого праздника награждения конкурсантов не будет, но все ребята получат заслуженные призы – победители уже определены, и результаты вот-вот станут известны!

Конкурс будет продолжен в следующем году.

При покупке квартиры в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Минск Мир" можно использовать невероятно выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%. Предложение действительно уникально, ведь большинство банков пока приостановили кредитование жилищного строительства.

И напомним, что особенно выгодно бронировать жилье на сайте застройщика – при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит 4 тысячи рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах.

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В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж). Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Выбирайте свою новую квартиру – лето начинается с лучших предложений!

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