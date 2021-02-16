Вопрос допуска всех желающих на суд решается с учетом вместимости зала и эпидситуации - ВС

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос допуска всех желающих на суд решается с учетом вместимости зала и эпидситуации. Это следует из информации, размещенной на интернет-портале судов общей юрисдикции, сообщает БЕЛТА.
"В случае невозможности обеспечить нахождение в зале судебного заседания всех желающих информирование общественности о ходе и результатах судебного разбирательства может осуществляться посредством распространения информационных бюллетеней, пресс-релизов, сообщений через средства массовой информации или иными доступными способами", - отметили в пресс-службе Верховного суда.
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