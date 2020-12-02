Вопрос о сокращении декретного отпуска пока в стадии обсуждения - Головченко

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о сокращении декретного отпуска пока в стадии обсуждения, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, отвечая на вопросы депутатов о программе деятельности правительства до 2025 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос о декретном отпуске поднял депутат Игорь Марзалюк от имени своих избирательниц. "Они очень обеспокоены проговариваемым моментом об отмене трехлетнего декретного отпуска. Они просят всех заинтересованных не волноваться об их карьерном росте, они хотят рожать и воспитывать своих детей до трех лет дома", - сказал депутат.

"Вопрос о сокращении либо каких-то других модификациях декретного отпуска пока в стадии обсуждения, выработки наборов опций. Любое решение будет приниматься, конечно же, после его всестороннего изучения и обсуждения, в первую очередь с депутатским корпусом", - отметил Роман Головченко.

Премьер-министр обратил внимание, что в Беларуси действует один из самых больших наборов льгот при рождении детей. Один из вариантов модификации - оставить трехлетний декретный отпуск, но оплачивать только два года. Он не исключил, что льгота по трехлетнему декретному отпуску будет заменена какой-то другой.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич подтвердила, что вопрос о сокращении декретного отпуска будет широко обсуждаться в регионах на диалоговых площадках в декабре-январе. Первая встреча по этому вопросу планируется 11 декабря в Смолевичах.-0-