Вопрос о создании в ОДКБ единого командования по типу НАТО на повестке не стоит - Зась

2 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопрос о создании в Организации Договора о коллективной безопасности единого командования вооруженными силами по типу НАТО на повестке не стоит. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на онлайн-брифинге, посвященном военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и вокруг нее, итогах деятельности ОДКБ в 2020 году и задачах на 2021 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нет, на повестке дня сейчас нет такого вопроса - создания единого командования вооруженными силами, - сообщил Станислав Зась. - Все будет, конечно, зависеть от реальной ситуации и реальной потребности. Это не должно быть чисто таким декларируемым проектом. Все зависит от того, как мы будем применять свои коллективные оборонительные силы".

Отвечая на вторую часть вопроса о возможности формирования в ОДКБ единого бюджета на вооружение, генеральный секретарь сказал: "Насколько мне известно, у НАТО тоже нет единого бюджета на вооружение. Там каждое государство развивает вооруженные силы за счет собственных возможностей и собственных средств. И мы такой подход реализуем. И не видим необходимости и возможности для какого-то другого варианта".-0-