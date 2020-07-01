Вопрос по изменению формата вступительных испытаний уже прорабатывается - Карпенко

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос по изменению формата вступительных испытаний уже прорабатывается, сообщил министр образования Игорь Карпенко, посещая учреждения образования Пуховичского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Министр напомнил, что Президент дал поручение разработать новые правила поступления в учреждения высшего образования. "Хочу сразу сказать, что ранее на педсовете велся разговор о необходимости совершенствования правил поступления в высшие учебные заведения. И мы вносили изменения, дополнения, - отметил Игорь Карпенко. - Так, в этом году важно было создать условия для выпускников профильных аграрных классов: поступать без вступительных испытаний при целевом направлении на востребованные аграрные специальности, поскольку хотим отбирать туда мотивированных ребят. В правила приема в вузы внесены соответствующие изменения. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы и мотивированные ребята из спортивно-педагогических классов тоже получили возможность поступать по собеседованию".

По словам министра, в настоящее время создается межведомственная рабочая группа, которая должна проработать весь комплекс вопросов совершенствования вступительной кампании в вузы. По его словам, это серьезный вопрос, здесь главное найти разумный баланс.

"Общественность должна понимать, что этот процесс не будет закрытым. Конечно, мы объявим свои подходы, которые будут в том числе вынесены на обсуждение. Кстати, и сегодняшняя поездка в Пуховичский район,​ встреча с педактивом - очередная возможность озвучить свои позиции, которые педагогическая общественность должна обсудить. Совет ректоров, вузовская общественность, профессорско-преподавательский состав тоже должны подключиться к этому процессу. Сегодня нашим профильным институтам поручено проанализировать формат вступительных испытаний и аттестации в целом в разных регионах, изучить зарубежный опыт", - рассказал Игорь Карпенко.

Министр добавил, что рассматриваются все предложения и возможные варианты. "Главная цель, к которой мы стремимся, - создать систему отбора мотивированных ребят, которые целенаправленно выбирают ту или иную специальность и планируют в последующем работать по этой специальности", - заключил он.-0-