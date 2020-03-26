Вопрос упаковки, или Как победить одноразовую жизнь

Мода на авоськи, кофе в свою термокружку и даже стеклянные трубочки для коктейля. Медленно, но верно в Беларуси появляются примеры заведений и магазинов, которые дают клиентам реализовать их экологичные порывы. Но "зеленые" активисты настаивают: в основном наш покупатель все еще ограничен в выборе. Или же просто не понимает, зачем вообще нужно менять привычный и такой дешевый пластиковый пакет на что-то еще. Корреспонденты БЕЛТА попытались с помощью экспертов разобраться в дебрях экологических и рыночных споров и выбрать из "упаковочных" зол наименьшую, а лучше - полезную альтернативу.

К истокам пластиковой угрозы

Когда-то пластик сильно помог развитию экономик многих стран, дал синтетические волокна, стимулировал технический прогресс. Но сегодня в океанах дрейфуют целые острова из пластика, эти полимерные горы уплотняются в постоянно растущую угрозу экологии и всему живому. Токсичные микрочастицы, попадая в среду обитания морских и наземных обитателей, проникают в их рацион и, пройдя по пищевой цепи, оказываются в организме человека.

Директор Института химии новых материалов НАН Беларуси Владимир Агабеков приводит неутешительные цифры. В 1954 году в мире появилось первое производство пластика, тогда выпускали 1,7 млн т. А в 2016 году производство увеличилось почти в 200 раз, составив 335 млн т. При этом на переработку уходит всего 9% пластмасс, 12% сжигается, оставшиеся 79% попадают на свалки и в окружающую среду.

От пластикового мусора страдает и экономика: Евросоюз ежегодно теряет до 695 млн евро. А по оценке ООН - до $8 млрд во всем мире. Это убытки в сфере рыболовства, туризма, очистных мероприятий и т.д.

Угроза уже настолько осязаема, что сегодня более 50 стран - Австралия, Бангладеш, Дания, Ирландия, Италия, Китай, Латвия и многие другие - ввели запрет на пластиковый упаковочный материал. И начали поиск альтернатив. А Европейское химическое агентство выступило с законопроектом против первичного микропластика, который должен вывести из легального оборота 90 источников синтетических волокон.

Точной статистики того, сколько пластика оказывается на свалках в Беларуси, нет. Условная цифра высчитывается из примерного количества всех образуемых в стране отходов и процента пластика в них. "В Беларуси, по данным Оператора вторичных материальных ресурсов, образуется примерно 280 тыс. т полимерных отходов в год. На человека получается около 25 кг в год. Но по объему, учитывая, что пластик очень легкий, получается много. Больше всего в этом объеме упаковки. По мировым данным, примерно 40% всего пластика идет именно на упаковку, в том числе на одноразовую посуду. Но в Беларуси процент может быть и больше. Следующие по распространенности области использования пластика - строительство и текстиль. Но в случае упаковки важно, что это тот ресурс, который становится отходами в тот же год, когда был произведен. В строительстве же есть какой-то период эксплуатации, то есть этот пластик служит долго как раз за счет такого своего качества, как неразложение в окружающей среде. А упаковка почти сразу оказывается на свалке, где может лежать сотнями лет", - отмечает сотрудница программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений Мария Сума.

Шокирует цифра распространения одноразовой посуды в нашей стране: по данным Минприроды, ежегодно на одного человека производится 200 млн единиц. Из них примерно 70 млн - стаканчики, 23 млн - ложки, 20 млн - вилки, 19 - ножи, остальное - другие виды посуды. Так что ничего удивительного, что в Беларуси с 2021 года запретят использовать и продавать некоторые виды одноразовой пластиковой посуды в объектах общественного питания. В черный список МАРТа попали пластиковые палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, чашки, а также контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки (за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий). А в 2023 году маячит перспектива полного запрета одноразовой пластиковой посуды.

Альтернативы

Наиболее очевидной альтернативой постепенно становятся биоразлагаемые пластики.

"Долгое время в Беларуси, когда об отказе от пластика даже особо не говорили, предлагали как альтернативу якобы на 100% биоразлагаемые зеленые пакеты. По факту они оказались оксоразлагаемыми. То есть они сделаны из обычного пластика, но быстрее распадаются под действием среды. Не разлагаются, а именно распадаются - на микропластик. Его мельчайшие частицы - еще большая проблема, чем просто пластик. Такие пакеты невозможно переработать, частицы микропластика попадают в почву, воду, организм животных и далее по цепочке", - говорит Мария Сума.

Примечательно, что пакеты из оксоразлагаемого пластика все еще в ходу, но невидимые для потребителя. Они не имеют специальной маркировки, поскольку, по сути, сделаны из обычного пластика. На них так и написано - "полипропилен".

Между тем, сейчас в мире создано уже достаточно вариаций биоразлагаемых полимеров. По внешнему виду различить их обывателю сложно. Все, что нам остается, - довериться специальной маркировке.

Иногда биоразлагаемые пластики обозначены цифрой 7 в треугольнике. Под таким значком может скрываться непонятно что - и биоразлагаемый пластик, и плохой, сделанный, например, из отходов электронной промышленности, который ни в коем случае не может быть сырьем для детских игрушек или упаковки для пищевых продуктов. То есть вообще неперерабатываемый.

Чаще всего можно наблюдать на пакете или таре надпись Compostable ("Компостируемый") и значок в виде петельки. Это значит, что такой пластик безопасно для окружающей среды разлагается в специальных условиях компостирования (промышленного или домашнего). Нужны определенная температура, влажность, доступ кислорода, чего нет на свалках. Там все "закатывается" слоями, утрамбовывается - ни тепла, ни воздуха. В Беларуси пока лишь в некоторых регионах открываются станции по биокомпостированию. Но в условиях, когда нет по-настоящему раздельного сбора и такие пакеты и тара вместо сортировки в компостную кучу попадают на свалку, они просто не оправдывают цели своего создания.

С другой стороны, если какие-то заведения общепита переведут всю свою упаковку на компостируемую, сами будут ее собирать и по заключенным контрактам отправлять в компании, которые компостируют органические отходы, - это было бы настоящим решением. Кроме того, белорусские производители упаковки из кукурузного крахмала, по их заверениям, ведут переговоры с оператором вторичной переработки мусора, рассчитывают, что когда-нибудь спецполигоны появятся в стране, а также будут новые шаги по изменению законодательства. "Пока же мы выбираем меньшую из зол" - заключает Мария Сума.

И, конечно, всегда как альтернатива остается бумага. Сегодня на прилавках можно найти посуду из картона или бумаги, белой или так называемой крафтовой. "Есть понятие браунвошинг - когда у нас создается впечатление, что все, что сделано из коричневой (крафтовой) бумаги, - продукт переработки. Но очень часто это просто краска. А если и сделано из переработанной бумаги, то внутри точно есть слой пластика, потому что пока наше законодательство ограничивает использование переработанных материалов для упаковки, которая контактирует с пищей. Проще всего в домашних условиях проверить это, оставив стакан в воде на несколько суток: бумага растворится, и можно будет увидеть слой пластика", - поясняет Мария Сума. Эти детали стоит иметь ввиду тем, кто хочет внести вклад в решение экологических проблем и при этом не быть обманутым фейковыми зелеными решениями. Ведь торговым объектам, согласно постановлению МАРТ №72, уже рекомендовано включать в свой ассортимент пакеты и одноразовую посуду из бумаги.

Причина того, что на рынке полно биоразлагаемой упаковки, которая на самом деле вовсе не исчезает бесследно для природы, в том, что нет четкого определения самого термина "биоразлагаемый" применительно к товару в целом. Существуют стандарты тестирования только для отдельных компонентов упаковки.

"Но если в Беларуси будет сделан свой материал, и если мы хотим прояснить само понятие "биоразлагаемый" в законодательстве, у нас должны быть органы, которые будут это утверждать, должна быть лаборатория, которая будет анализировать, подходит ли под эту маркировку данный конкретный материал и при каких условиях. Чтобы не приходили на рынок товары, которые не соответствуют требованиям нашего законодательства", - подчеркивает эколог.

Что предлагает НАН

Белорусские ученые вопросом создания своего инновационного материала уже озабочены. В частности, Институт химии новых материалов НАН работает с биоразлагаемыми полимерами.

Одним из самых перспективных биоразлагаемых пластиков, по словам Владимира Агабекова, считается полилактид. Его получают из лактидов при конденсации молочной кислоты, а ее, в свою очередь, - из мелиссы, то есть отходов производства сельского хозяйства. В других полилактидах в основе кукурузный крахмал, тростник и прочее растительное сырье. Поэтому у них разные свойства, для некоторых необходимо дополнительное внутреннее покрытие изделия пластиком. Мировое потребление полилактида растет с каждым годом, в среднем - на 20%. За 2012-2016 годы оно увеличилось с 360,8 тыс. т до 1,216 млн т в год.

"Чем хорош биоразлагаемый пластик? В конечном итоге он разлагается на воду и CO2. Если он попадает в подходящую среду, то даже оказывается полезен - в частности, бактериям и микробам, которые обитают в морях, поедают остатки продуктов разложения и живут за их счет", - поясняет Владимир Агабеков. Вопрос только в том, что для разложения надо создавать особую микробиологическую среду - компостную (ведь у нас морей, где условия для этого самые идеальные, нет). А также озаботиться раздельным сбором.

"Другая проблема в том, что тара из полиэтилена или полиэтилентерефталата (ПЭТ) дешевле, чем из полилактида. Но все равно во всем мире идет рост производства из этого материала. Ведь он не только для упаковки подходит. Внедряется полилактид и в современной медицине. Например, из него делают биоразлагаемые шовные нити в нейрохирургии и хирургии глаза, эндопротезы, искусственные ткани и органы в трансплантологии, материалы для реконструкции костей лица, в стоматологии, в фармацевтике (для усвоения лекарственных веществ из них делают своеобразные "проводники") и др.", - рассказывает Владимир Агабеков.

С одной стороны, в Беларуси уже немало частных фирм, которые делают упаковку, одноразовую посуду, пакеты из биоразлагаемых полимеров, в том числе из полилактида. Но с другой стороны, это сырье закупается за границей.

Чтобы избавиться от импортной зависимости, нужно создавать те материалы, которые основаны на отечественной технологии и сырье. Но, по мнению директора института НАН, в данном случае нам нужен не сам процесс, а свой материал. Потому что пока в Беларуси разработают свою технологию производства полилактида (хотя в стране есть все исходное сырье для этого), пройдет слишком много времени. А работать надо на опережение. Что же предлагают ученые?

"Берем закупленный полилактид и добавляем свои элементы: красители, лигнин (сложное полимерное соединение, содержащееся в клетках сосудистых растений и некоторых водорослях. - Прим. БЕЛТА), нановолокна - все разлагаемое. И главное - это уже наш материал, не полилактид", - раскрывает состав отечественной разработки Владимир Агабегов.

Для работы институт закупил семь образцов различных марок полилактида - в зависимости от характеристик и возможности использования при производстве нескольких видов продукции. Путем экспериментов выбирается тот, который пригоден, например, для упаковочного материала. "Мы уже заказали и покупаем оборудование для опытной партии. Для производства прутков для 3D-печати добавляем наши углеродные (разлагаемые) волокна, которые производят на ОАО "СветлогорскХимволокно". Для упаковки добавляем лигнин, тем самым утилизируем этот, по сути, отход производства, а готовый материал за его счет удешевляем примерно на 30%", - поясняет ученый.

Полученная продукция тестируется в другом институте, где микробиологи должны подтвердить, разлагается ли материал, при каких условиях. Кроме того, с Минздравом надо согласовать требования к упаковке для пищевой продукции и для промышленности: характеристики, срок хранения упаковки, как она влияет на товар. Роли и зоны ответственности всех участников распределены программой, которая утверждена Советом Министров.

"Мы уже тестируем наши опытные материалы. Думаю, что в течение года они будут использоваться в массовом производстве упаковки. Будет ли она дешевле, не знаю. По возможности, будем уменьшать себестоимость продукции", - заключает Владимир Агабеков.

Конечно, полилактид - не единственная тема в разработке ученых. В институте занимаются и вторичными терпеноидами - полимерами из растительного сырья, которые тоже пригодны для упаковочных материалов. Работают белорусские ученые и над модификацией бумажного сырья, чтобы бумага для упаковки была нетоксичной, более прочной, подходящей для многократного использования.

Цена бумаги

Если экоактивистов беспокоит, что распространение бумажной упаковки может резко увеличить вырубку деревьев, то им стоит учесть вот что. Для производства пакетов не используется деловая древесина, на целлюлозу идет комель (прикорневая часть ствола), верхушка, ветки. Более того, куда экологичнее и экономичнее использовать этот ресурс для производства конечного продукта с высокой добавленной стоимостью, а не, скажем, щепы.

Нюанс в том, что в Беларуси собственного сырья изготавливается немного. Притом что существуют сотни видов бумаги. "У нас производят, может, несколько десятков. Бумагу для мешков (микрокрепированную), например, не делают. Да и в Европе крупных компаний, которые ее производят, можно пересчитать по пальцам одной руки. В России - немногим больше. Вот и приходится нашим производителям упаковки закупать сырье за границей. Получается, что в общих объемах производства такого экологичного товара белорусский материал составляет меньше половины. Надеемся, что со временем будет больше", - отмечает председатель совета директоров ООО "Суперпак компани", которое входит в концерн "Беллесбумпром", Вячеслав Шах.

Обычно об экологичности бумаги рассуждают с точки зрения ее утилизации. Но упаковка, которая сделана из чистого натурального сырья без всяких химических добавок в качестве связующего звена, бережет не только природу, но и здоровье человека. "Например, любой продукт питания, который находится больше 40 минут в полиэтиленовой упаковке (не в вакууме), покрывается слизью. А слизь - это бактерии, которые вредят нашему организму. Многие болеют и даже не подозревают, что причиной заболевания стали неправильно хранящиеся продукты", - отмечает Вячеслав Шах. К тому же, оказавшись на свалке, пакеты из пластика создают среду для остатков продуктов питания, которые разлагаются - и эти запахи разносятся на десятки километров.

По этой причине представитель компании-производителя и ратует за то, чтобы продвигать в отечественных торговых сетях фасовочные пакеты из бумаги. Пока что компания стабильно несколько лет подряд выигрывает тендеры и снабжает крупных европейских сетевиков, а также российских ритейлеров современными бумажными пакетами с их дизайном. Производитель надеется, что вопрос цены не помешает со временем и белорусской торговле хотя бы предлагать покупателю выбор: бесплатный полиэтиленовый пакет или за 5 копеек бумажный. Но пока экономический фактор перевешивает, ведь из тонны полиэтилена можно сделать 200 тыс. пакетов, а из тонны бумаги - только 10 тыс. Соответственно, первые несоизмеримо дешевле. И у большинства производителей бумажных пакетов нет таких объемов заказов, чтобы за счет этого снижать себестоимость. Да и торговые сети своей ценовой политикой на экоупаковку скорее отпугивают покупателя и формируют антитренд. "Мы иногда удивляемся: продаем пакет за 16-19 копеек, а он потом в сети реализуется за 70. Естественно, покупатель считает, что это слишком. А если бы видел за 20 копеек, думаю, даже не смотрел бы на эту цену", - с сожалением замечает Вячеслав Шах.

Пока белорусские гипермаркеты предлагают в основном бумажные пакеты с ручками - не самая лучшая альтернатива пластиковым (те хоть более долговечные). А также фасовочные пакеты под багеты и выпечку. Но есть и позитивные примеры - "Минскхлебпром" составил на этот год программу взаимодействия с концерном "Беллесбумпром" и планирует фасовать хлебобулочные изделия в экологичную бумажную упаковку. Пробная продукция поступила на хлебозаводы №2, №3 и "Автомат". В скором времени хлеб в бумажной упаковке должен массово появиться на прилавках белорусских магазинов.

Но таких примеров, по словам Вячеслава Шаха, немного. Для него самое удивительное в белорусской картине экологизации - инициатива сверху, а не от общества. "Почему так слабо берут бумажные пакеты торговые сети? Я пока найти этому объяснение не могу. Трудно изменить психологию отдельного руководителя или менеджера, когда у него сложились давние хорошие отношения с поставщиками полиэтиленовой упаковки, - констатирует он. - Сегодня у нас о здоровье людей больше всех заботится глава государства, а не люди, которых это непосредственно касается. Отметил бы еще руководителей и рядовых работников концерна "Беллесбумпром", которые поддерживают эту линию поведения".

Сомнения ритейла

Исполнительный директор НКО "Ассоциация розничных сетей" Наталья Шаблинская согласна, что вопрос экологии касается всех, а торговля, являясь социально ответственным бизнесом, будет исполнять решение МАРТа, которое закреплено в постановлении №72, - включать в ассортиментный перечень пакеты из бумаги и одноразовую посуду, столовые приборы из экологичного материала. "Но лично я не вижу достаточно возможностей обеспечить рынок такой продукцией. Не вижу разнообразия такого товара, чтобы заменить то, что есть в продаже, - признается Наталья Шаблинская. - Ритейл двумя руками за экологию. Но впереди должна идти наука. Чтобы понимать, что делать не только сегодня, но и завтра".

У многих торговых сетей сегодня есть собственные производства, кулинарные отделы - это широкое предложение востребовано у покупателей. "Во что мы можем запаковать шашлык, курицу, рыбу, салаты, кондитерку? Я не видела приемлемых предложений для этих групп товаров. Из чего должна быть подложка под разделку птицы, которая сейчас делается из вспененного полистирола? У нас делают ей замену или придется откуда-то завозить?", - уточняет Наталья Шаблинская свое замечание к изготовителям упаковки.

По ее мнению, чуть более 20 субъектов в перечне основных производителей и импортеров упаковочной продукции и одноразовой посуды из бумаги (он размещен на сайте МАРТа) - это недостаточно. Но важнее то, что уже прошло немало встреч представителей ритейла и поставщиков упаковки, а конкретных договоренностей - минимум.

Со стороны торговых сетей звучит и такой аргумент: непонятно, смогут ли партнеры производить столько экологичной упаковки, сколько нужно ритейлу, чтобы компенсировать отказ от пластика. Вопросы о мощностях, об объемах поставок, о ценах остаются без ответа, подчеркивает Наталья Шаблинская.

"Сейчас на рынке есть ниша, которую каждый хочет занять. Но готовы ли? Пусть они приходят к нам со своей упаковкой хорошего качества и по вменяемой цене. Потому что если мы переформатируем подходы и перейдем на эту упаковку, то поставщики должны нам обеспечить нужные объемы. У нас в отдельно взятой крупной минской сети в день затариваются в среднем 150 тыс. человек. Если каждый сделает по три покупки - это 450 тыс. пакетов", - приводит расчеты Наталья Шаблинская.

Она объясняет, что отказаться от фасовки в полиэтилен, не предложив альтернативу, нельзя. Есть правила торговли, согласно которым товар, который не может быть передан покупателю в натуральном виде, должен быть упакован продавцом в подходящую для транспортировки тару. Пока торговле не поставлен ультиматум и пока существует цена вопроса, которая может быть не важна, условно, для одного покупателя, но принципиальна для десяти, экология так и будет оставаться на втором плане.

Еще одна занятная деталь: современные исследования показывают, что упакованные в пластик товары стимулируют нас больше покупать. Например, мы хотим купить только одно яблоко, а в магазине продаются только упакованные по четыре. И мы берем упаковку, съедаем одно яблоко, второе делим с соседом по столу, а два остальных испортятся. Кстати, в Европе больше продуктов, упакованных в пластик, чем у нас, именно по этой причине. Особенно это касается магазинов для класса ниже среднего. У нас в большинстве случаев не проблема купить на развес фрукты и овощи вообще без упаковки или в свою.

Словом, ответ торговых сетей прост: ничего личного, это бизнес. Но когда этот бизнес сможет сделать нашу жизнь здоровее, экологичнее, безопаснее, тогда торговля, конечно, будет только за.

Экологично - это не только про утилизацию

В экологии есть принцип приоритетности действий по уменьшению количества отходов. И в случае с упаковкой он тоже применим. "Сначала - отказаться от излишней упаковки. Посмотрите на прилавки: чай, например, упакован в несколько слоев - в индивидуальный пакетик, затем в коробку, которая сверху обернута пленкой. Давайте хотя бы сделаем так, чтобы вес упаковки не превышал вес товара. И только после мер по уменьшению объема упаковки можно уже смотреть, из какого материала делать ее в том или ином случае. Нельзя, например, все заменить бумагой - она недолговечна. Пластиковые пакеты хотя бы можно использовать повторно. То есть для каждого случая своя экологичная альтернатива", - подчеркивает Мария Сума.

К примеру, в случае с посудой для фаст-фуда многие страны как раз идут по пути комбинирования подходов. Некоторые рестораны, продающие еду на вынос, предлагают многоразовую оборотную тару, другие рестораны или кофейни предлагают биоразлагаемую упаковку. Это распространенная, но пока еще промежуточная альтернатива при уходе от пластика.

"Показательный пример с яйцами - их запаковывают в самые разные виды пластика: вспененный полистирол, обычный полистирол, ПЭТ, полипропилен. Причем визуально некоторые из них невозможно отличить. И многие, увы, идут сразу на свалку, не на переработку. Но ведь нет никакой проблемы положить яйца в бумажную упаковку, которую потом можно отправить на переработку или сжечь. Да, картонные лотки встречаются, но этого мало. И в части пластика надо сузить до одного вида упаковки, например ПЭТ, чтобы ее можно было перерабатывать", - приводит пример конкретных решений для конкретных продуктов Мария Сума.

Она также не сторонница того, чтобы все пластиковые бутылки для напитков заменить на стеклянные, потому что появятся другие проблемы. Стекло тяжелее, соответственно, больше транспортных расходов для доставки одного и того же объема продукта. Но представленность напитков в стекле явно нужно увеличивать.

Кроме того, для многих продуктов и вовсе наличие упаковки необязательно. Прежде всего это непищевые товары. "Но нам по инструкции магазинов почему-то носки упаковывают в фасовочные пакеты. Есть много фруктов и овощей, которые не требуют обязательной упаковки, - бананы, апельсины и прочие, у которых уже есть своя оболочка. Но при взвешивании в зале их часто фасуют в пакет", - выражает недоумение эколог.

Впрочем, некоторые нормы уже сейчас пересматриваются. МАРТ и Минздрав, например, работают над изменениями в законодательстве, чтобы разрешить потребителям покупать товары в свою тару. Новшества могут коснуться покупок развесных товаров в магазинах, еды в кулинарии или кондитерском отделе. Это значит, что торговым сетям придется увеличивать ассортимент продукции, которую можно продавать на развес. Правда, сами они с некоторым скептицизмом относятся к возможности таких новаций. "Если будет такая норма, мы ее выполним без обсуждений. Но есть опасение: кто будет в ответе за чистоту тары покупателя? С кого спрос, если будет инфицирование? Я бы лучше стандартизировала подходы, чтобы воспитывать у покупателя конкретную норму поведения", - считает Наталья Шаблинская.

Между тем, в США есть пока немногочисленные, но все же достойные внимания примеры заведений, где клиентам предлагают оборотную посуду. Как это работает? Несколько заведений в каком-то офисном районе, куда люди часто ходят брать еду на вынос, объединились и предлагают свою еду в определенной многоразовой посуде. Покупатель платит за нее депозит, а когда съедает блюдо, возвращает тару в одно из кафе сети и получает назад свой депозит. Кстати, похожий принцип давно реализуется на многих пивных фестивалях со стеклянными кружками.

Работают и службы доставки в оборотной таре - это выгодно для производителей, потому что так они формируют постоянную клиентскую сеть. Подобное можно наблюдать в Японии, Республике Корея: люди заказывают на дом к завтраку молоко или другие напитки, курьер их привозит очень рано и вешает в сумке на дверной ручке. В этой же сумке покупатель оставляет пустую тару, которую курьер забирает при следующей доставке. И так по кругу.

Конечно, нет универсальных решений для всех. И будут люди, которым важно и нужно иметь возможность сложить покупки в пластиковый пакет. Они будут отстаивать это право. Также и другие люди будут сражаться за право купить товар в свою упаковку, на развес. Поэтому сейчас важна работа с теми, кто не определился. И главное, не допускать псевдоэкологических решений, которые служат чьим-то узким интересам, а не выполняют основную задачу - сохранить чистую страну и планету для потомков.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА, Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-