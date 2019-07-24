24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос введения семейного предабортного консультирования рассматривают в Беларуси, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращения граждан и юридических лиц Минздрава, член президиума Белорусского союза женщин Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Минздрав работает над внесением изменений в закон о здравоохранении. В частности, планируется внести корректировки в ст.27, которая регламентирует вопросы искусственного прерывания беременности. "В обсуждении с нашими коллегами, прежде всего с Белорусской православной церковью, решили дополнить данную статью организацией семейного консультирования, - сказала Елена Богдан. - Конечно, в данном случае реально понимаем, что есть общественные организации, которые выступают за право женщины самой принимать решение о сохранении жизни ребенка и о количестве детей. Мы тоже с ними обязательно встретимся и, надеюсь, будем убедительными, донесем, почему все-таки решение должно приниматься не только будущей матерью, но и будущим отцом".

На сегодня в законе закреплена норма о том, что в организациях здравоохранения должны быть созданы условия и обеспечено проведение предабортного психологического консультирования женщин, обратившихся за проведением искусственного прерывания беременности. Внесение в 2014 году этой нормы, подготовка соответствующим образом специалистов, проведение ряда мероприятий, конкурсов на лучшую работу женской консультации по профилактике абортов дали результат, считает начальник главного управления. По итогам 2018 года приблизительно 14% женщин, которые пришли делать аборт, передумали и решили сохранить жизнь своему ребенку.

В законе также закреплена норма, позволяющая врачу-специалисту отказаться от проведения искусственного прерывания беременности, письменно уведомив об этом руководителя организации здравоохранения, если отказ непосредственно не угрожает жизни и (или) здоровью женщины. В Логойском районе, к примеру, все акушеры-гинекологи отказались от выполнения абортов. "И на сегодня их работа направлена на то, чтобы женщина сохранила и родила ребенка", - рассказала Елена Богдан.-0-