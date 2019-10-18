Вопросам климата уделят особое внимание в новой страновой программе ПРООН в Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросам климата будет уделено особое внимание в новой страновой программе ПРООН в Беларуси на 2021-2025 годы. Об этом рассказала постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева во время круглого стола "Беларусь и глобальное изменение климата", сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"В своей работе ПРООН в Беларуси опирается на опыт проектов в области климата и уже действующую поддержку по реализации национальных вкладов в более чем 140 странах. Тема климата будет и дальше занимать значимое место в новой страновой программе ПРООН в Беларуси, которая разрабатывается совместно с национальными партнерами на 2021-2025 годы", - сказала Александра Соловьева.

Участники круглого стола обсудили итоги саммита по мерам в области изменения климата и молодежного климатического саммита, принятые Беларусью обязательства и вопросы влияния изменения климата на Беларусь. Эксперты озвучили меры по реализации страной Парижского соглашения по климату, а также адаптации и борьбы с последствиями изменения климата, включая разработку закона "Об охране и использовании торфяников", перспективы развития ветроэнергетики в Беларуси и реализацию инициативы EU4Climate в Беларуси.

Программа развития ООН и Рамочная конвенция ООН об изменении климата совместными усилиями опубликовали новый отчет "Становится жарко: Оценка глобальных задач в области изменения климата", который представляет собой подробный анализ ситуации. Согласно отчету, почти половина населения мира - 75 стран, откуда происходят 37% выбросов парниковых газов, планируют предпринять больше мер по борьбе с изменением климата, чем обязались ранее. В то же время 14 стран указали, что не планируют корректировать свои обязательства, а 71 страна еще не приняла решения.

Во время саммита по мерам в области изменения климата Беларусь направила в секретариат ООН заявление, сообщив о намерении взять на себя безусловное обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35% по сравнению с 1990 годом. "В дальнейшем все наши климатические действия должны быть скоординированы. Парижское соглашение говорит о том, что должны быть задействованы и технологии, и финансовые механизмы, и торговля. К нам должны подключиться и другие министерства, поскольку исключительно Минприроды становится сложно воздействовать на те процессы, которые должны выходить на первый уровень", - подчеркнула заместитель начальника управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Надежда Зданевич.

"Здесь, на страновом уровне, мы будем работать в тесном сотрудничестве с нашими ключевыми партнерами: правительством, научным сообществом, бизнесом, СМИ. При поддержке наших партнеров по развитию, включая Европейский союз и Глобальный экологический фонд, на цели адаптации страны к изменению климата и минимизации выбросов мы уже мобилизовали около $7 млн", - отметила Александра Соловьева.

Особое внимание во время круглого стола было уделено роли и потенциалу молодежи в продвижении и популяризации идей общества с нулевым балансом выбросов углерода.-0-