Вопросов с выставлением итоговых отметок в школе не возникнет - Минобразования

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросов с выставлением итоговых отметок в школе не возникнет, заверила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"С учетом тех отметок, которые ребенок получит за выполненные задания, будет выставлена четвертная отметка. По итогам уже всех четвертей будет выставлена годовая отметка. То есть здесь вопросов быть не должно", - сказала Ирина Каржова.

Ирина Каржова

Как отметила директор Национального института образования Валентина Гинчук, именно учитель и администрация учреждения образования определяют механизм взаимодействия с учащимися, которые будут учиться удаленно. "Мы бы рекомендовали в качестве платформы использовать в первую очередь сайт учреждения образования, в то же время подготовлены перечни и других сервисов, которые можно использовать, - рассказала она. - Что касается контроля знаний, мы рекомендовали некоторые сервисы, которые можно использовать для организации обратной связи. Они предполагают, что учитель будет консультировать учащихся по поводу затруднений, возникающих в процессе самостоятельного изучения материала. Именно учитель определяет, в каком формате необходимо предоставить выполненные задания, которые он предложил для самостоятельной работы. И эти задания будут оценены".

Валентина Гинчук

Как добавила директор средней школы №51 Минска Галина Черник, механизм выставления текущей и итоговой отметок остается неизменным. "Мы с учителями это обсуждали. Это не самая большая проблема. На сегодняшний момент учитель может в виде тестов, различных проверочных работ отправить задание - ребенок его выполнит. У меня один учитель говорит: а если он на "десять" выполнит? Мы же все обрадуемся. А если ему помогут родители? Ну и замечательно. Вы представляете, ребенок, находясь дома, изучит материал, откроет учебник, посмотрит прикрепленные файлы, выполнит тест. Мы только порадуемся за такого ребенка и поставим ему заслуженную отметку", - заметила она.-0-

Галина Черник

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