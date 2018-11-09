Вопросы безопасности должны быть на ежедневном контроле руководителей - Кухарев

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы обеспечения безопасности на предприятиях, в местах массового пребывания людей и их проживания должны быть на ежедневном контроле руководителей. Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание комиссии под председательством Владимира Кухарева проходит в Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС. Работа с областями ведется в формате видеоселектора. Рассмотрены вопросы реализация Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины" на опасных производственных объектах, на объектах с круглосуточным и массовым пребыванием людей. Отдельно обсуждалось состояние дел в организациях концерна "Беллесбумпром" и на объектах строительства.

"В соответствии с поручением премьер-министра была проведена проверка. На ряде объектов выявлены серьезные нарушения безопасности. Это говорит о том, что ряд руководителей не уделяют должного внимания этим вопросам. Мы увидели, что не выполняются ранее данные предписания и рекомендации надзорных органов, что говорит о безответственном отношении ряда руководителей к своим прямым должностным обязанностям, - отметил вице-премьер. - Вопросы безопасности наших предприятий - это одна из главных задач, которые стоят перед руководителями. Недавно произошедшие случаи, в том числе на "Могилевдреве", показывают, что эти вопросы должны быть на ежедневном контроле у руководителей. Тем более что на таких предприятиях существуют штатные должности ответственных за вопросы безопасности".

По результатам мониторинга должны быть сделаны выводы и приняты меры для того, чтобы вопросы безопасности были обеспечены на каждом без исключения предприятии, независимо от того, коснулся их мониторинг или нет. "Цель сегодняшнего заседания в том, чтобы со стороны местных органов власти, министерств и ведомств были предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности не только на производстве, но и в местах массового пребывания людей, в местах проживания", - сказал Владимир Кухарев.

Вице-премьер подчеркнул, что главная обязанность каждого руководителя - не только отвечать за экономику предприятия, но и за вопросы безопасности. Потому что во вверенном ему коллективе он должен обеспечить полную безопасность, выполнение тех рекомендаций и предписаний, которые предъявляют надзорные ведомства. "К сожалению, мы увидели, что на отдельных предприятиях этот вопрос не обеспечен. Поэтому сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям будет дана жесткая, принципиальная оценка этим руководителям с соответствующими выводами, - заявил Владимир Кухарев. - Думаю, что в ближайшее время мы проведем дополнительные мониторинги".

Владимир Кухарев заметил, что мониторинг коснулся не только вопросов производства, но и проживания в общежитиях предприятий. Там тоже есть определенные недоработки. Будут приняты все меры, чтобы в кратчайшие сроки эти недостатки устранить.

Еще одна обсужденная тема - национальная стратегия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в стране на 2019-2030 годы. Также комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совмине рассмотрела план проведения единого дня безопасности. В документе заложены целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первичной помощи и иные вопросы. Впервые в масштабах всей страны такие мероприятия будут приурочены к 1 марта - Всемирному дню гражданской обороны.-0-