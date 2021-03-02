Вопросы деятельности МРЭК и проведения медэкспертиз можно обсудить на Правовом форуме

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров "О медико-реабилитационных экспертных комиссиях и медицинских экспертизах", сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Проект подготовлен для совершенствования правового регулирования порядка проведения медико-социальной экспертизы, деятельности МРЭК, осуществления независимой медицинской экспертизы, правил определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В частности, расширены функции кабинета медико-профессиональной реабилитации. Речь идет о проведении профессиональной консультации детей с особенностями психофизического развития в возрасте от 14 до 18 лет. В том числе это касается профессиональной диагностики и ориентации, подбора предполагаемой профессии для обучения, соответствующей состоянию здоровья, с учетом возможности последующего трудоустройства и др.

Расширены функции центральных МРЭК, которые являются вышестоящим органом по отношению к первичным МРЭК, в плане контроля качества медико-социальной экспертизы.

Внесены изменения по обжалованию заключения МРЭК. Поясняется, что обжалованию подлежит не решение, а заключение МРЭК, а заявление по обжалованию заключения первичной комиссии может быть подано в первичную комиссию, которая проводила освидетельствование пациента.

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