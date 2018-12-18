Вопросы гуманитарного сотрудничества стран СНГ обсудят в Москве

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cовместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству и правления Межгосфонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ пройдет сегодня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники планируют обсудить более десяти вопросов, среди которых деятельность в 2019-2020 годах, проведение очередных этапов межгосударственной премии "Звезды Содружества" и международной премии "Содружество дебютов". На встрече будет идти речь и о проведении совместных заседаний советов гуманитарной направленности, информационной поддержке культурных связей в СНГ, интернет-портале "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества".

Кроме того, на заседании рассмотрят ряд финансово-хозяйственных и организационных вопросов.-0-