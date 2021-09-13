Вопросы межнационального мира обсудят на круглом столе в Палате представителей

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палате представителей 14 сентября пройдет круглый стол на тему "Межнациональный мир и согласие как основа единства белорусского народа". Мероприятие проводится накануне празднования Дня народного единства в целях консолидации белорусского общества на основе идей суверенитета и независимости страны, изучения правоприменительной практики действующего законодательства в сфере межнациональных отношений и его дальнейшего развития. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
В мероприятии примут участие парламентарии, уполномоченный по делам религий и национальностей, руководители крупнейших диаспор.
Во время работы круглого стола будет дан старт фотофестивалю под эгидой Палаты представителей для республиканских и региональных СМИ "В кадре - Год народного единства". Лучшие фото будут представлены в парламенте.-0-