Вопросы наружной рекламы можно обсудить на Правовом форуме

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект закона "Об изменении законов по вопросам рекламы", а также проект постановления Совмина "Об утверждении положения о порядке согласования содержания наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве и изменении постановлений Совета Министров". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.Законопроектом предусматриваются полномочия местных исполнительных и распорядительных органов на осуществление административной процедуры по согласованию содержания наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве; изменение отдельных норм закона от 10 мая 2007 года № 225-З "О рекламе", связанных с согласованием упомянутых видов рекламы.Что касается проекта постановления, документом планируется утвердить положение о порядке согласования содержания наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве, а также внести изменения в некоторые постановления Совета Министров во исполнение поручений правительства по вопросам рекламы.Свои замечания и предложения можно высказать в специальных темах на Правовом форуме с 19 по 29 августа.-0-