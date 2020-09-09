Вопросы обучения иностранных граждан обсудят на международном онлайн-семинаре

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный научно-практический семинар "Актуальные проблемы обучения иностранных граждан в контексте интернационализации образования" пройдет 10 сентября. Мероприятие организуют в онлайн-формате на платформе Skype, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

В семинаре примут участие ученые-методисты и преподаватели-практики из Беларуси, России, Словакии, Хорватии, Казахстана, Китая, Республики Корея и других стран, с которыми реализуются совместные международные проекты. Обсудят стратегии развития доуниверситетского образования иностранных граждан, методических вопросов преподавания русского языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин в вузах, международных проектов культурно-просветительской направленности.

С приветственным словом выступят проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Константин Козадаев, декан филологического факультета Иван Ровдо, декан факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского университета дружбы народов Наталья Поморцева.

Организаторами онлайн-заседания выступает Институт дополнительного образования БГУ совместно с Российским университетом дружбы народов.-0-