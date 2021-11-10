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10 ноября 2021, 15:05

Вопросы оказания помощи беженцам у белорусско-польской границы обсудили в ГПК

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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась встреча председателя Госпогранкомитета генерал-лейтенанта Анатолия Лаппо с главами представительств Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, Белорусского общества Красного Креста. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Руководитель пограничного ведомства проинформировал участников о подробностях нынешней кризисной ситуации на белорусско-польской границе, рассказал, в каких условиях находятся беженцы, вынужденные проживать в стихийном лагере.

Участники встречи оценили возможности оперативного взаимодействия и порядка оказания гуманитарной помощи беженцам, оказавшимся в критической ситуации, и уже в ближайшее время делегации отправятся на участок границы.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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