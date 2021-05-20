Вопросы погранбезопасности Союзного государства обсудили в Бресте

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Бресте состоялось 54-е заседание Коллегии Пограничного комитета Союзного государства. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В его работе приняли участие представители Пограничной службы ФСБ России во главе с первым заместителем директора - руководителем Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации генералом армии Владимиром Кулишовым, представители Государственного пограничного комитета Беларуси во главе с руководителем ведомства генерал-лейтенантом Анатолием Лаппо, а также заместитель Государственного секретаря - член Постоянного Комитета Союзного государства Алексей Кубрин, руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина, руководство Брестской области и другие официальные лица.

Участники мероприятия обсудили вопросы, среди которых обеспечение пограничной безопасности на внешней границе и приграничной территории Союзного государства, гармонизация нормативных правовых актов государств - участников Договора о создании Союзного государства в области пограничной политики, а также аспекты, связанные с научным обеспечением оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы Беларуси и пограничных органов федеральной службы безопасности России.

Еще одним важным вопросом коллегии стало рассмотрение проекта концепции программы "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023-2027 годов. Основной целью программы является реализация основных положений пограничной политики, а также укрепление пограничной безопасности Беларуси и России путем выполнения мероприятий, направленных на нейтрализацию основных угроз безопасности и интересам Союзного государства.

В числе основных задач программы - защита интересов государств-участников, направленных на повышение надежности охраны внешней границы Союзного государства, создание условий, обеспечивающих противодействие терроризму, международному наркобизнесу, перемещению товаров, временно ограниченных к ввозу на территорию Союзного государства, расхищению природных ресурсов, незаконной миграции и другим угрозам безопасности и интересам стран в пограничном пространстве. Реализация этого долгосрочного документа позволит повысить эффективность оперативно-служебной деятельности за счет обустройства внешней границы Союзного государства и создания благоприятных условий для осуществления служебной деятельности пограничниками Беларуси и России.

По результатам заседания были подписаны постановления коллегии Пограничного комитета Союзного государства по рассматриваемым вопросам.-0-

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