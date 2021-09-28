Вопросы полномочий и формирования ВНС в проекте новой Конституции будут еще дорабатываться

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы полномочий и порядка формирования Всебелорусского народного собрания, которому в проекте обновленной Конституции планируется придать конституционный статус, будут дорабатываться с учетом имеющихся предложений и мнений. Этот вопрос был в числе наиболее обсуждаемых на прошедшем расширенном заседании Конституционной комиссии с участием главы государства Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил журналистам председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич, придание ВНС конституционного статуса означает, что из органа совещательного оно превратится в конституционно-властный орган. "Сегодня состоялся обстоятельный разговор, как необходимо формировать ВНС, какими полномочиями необходимо наделить этот орган. Поскольку он уже будет обладать властными полномочиями и находиться в системе государственной власти. Здесь также необходимо соблюдать баланс в системе государственной власти, чтобы не было противоречий и подмены других органов", - сказал он.

"В этом направлении высказан ряд предложений, которые требуют еще тщательной проработки", - отметил Петр Миклашевич.-0-