24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы розничной реализации лекарств дистанционным способом можно обсудить до 5 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

На общественное обсуждение вынесен проект указа о розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом. Он подготовлен во исполнение поручения Совмина от 25 февраля 2021 года для приближения лекарственной помощи к населению и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

В соответствии с документом предполагается ввести разрешение на розничную реализацию населению лекарственных препаратов дистанционным способом. Предполагается, что это смогут делать юрлица, у которых есть соответствующее специальное разрешение (лицензия) на фармдеятельность.

Перечень организаций, которые имеют право доставлять лекарства, утвержден постановлением Совмина от 14 мая 2020 года №285. В обосновании к указу говорится, что осуществлять такую деятельность дополнительно изъявили желание 15 юридических лиц, имеющих необходимую лицензию.

Сообщается также, что в развитие указа будут подготовлены проекты постановлений Совета Министров и Министерства здравоохранения, определяющих порядок и условия розничной реализации лекарств дистанционным способом.

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