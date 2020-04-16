Вопросы с эпидситуацией в регионах на постоянном контроле Минздрава

16 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Руководство Минздрава будет персонально курировать регионы по вопросам с эпидситуацией, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова перед встречей с медиками в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это дает возможность лучше контролировать обстановку и быстро принимать необходимые решения. Министр Владимир Караник курирует Витебскую область. Безусловно, он же отвечает и за всю систему здравоохранения страны. Первый заместитель Дмитрий Пиневич отвечает за Минск, замминистра Елена Богдан закреплена за другими областями, в которых эпидситуация более спокойная", - сказала Наталья Кочанова.

Сегодня в Витебске проходит встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой и министра здравоохранения Владимира Караника с медиками. Они обсудят актуальные вопросы в работе учреждений здравоохранения и борьбе с коронавирусом в регионе.-0-

Кочанова: Витебской области уделяется самое пристальное внимание По словам спикера верхней палаты парламента, вопросы обеспечения медиков всем необходимым актуальны для каждой области. В стране делается все, чтобы поставить заслон коронавирусу.