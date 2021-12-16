Вопросы сотрудничества Беларуси и Китая обсудили в Министерстве спорта и туризма

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы сотрудничества Беларуси и Китая обсудили министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном. Встреча прошла в спортивном ведомстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.
"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-китайского взаимодействия, в частности, проведение зимней Олимпиады в Пекине, перспективы совместной подготовки спортсменов к мировым стартам и посещение спортивных объектов. На встрече также присутствовали заместитель министра Александр Барауля, директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная и директор РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" Александр Гагиев", - говорится в сообщении.-0-