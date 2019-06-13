Вопросы совершенствования системы кризисного реагирования ОДКБ обсудили в Казахстане

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная рабочая группа представителей Объединенного штаба ОДКБ и Национального центра управления обороной России с 10 по 13 июня совершила рабочую поездку в Казахстан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

В Центральном командном пункте Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана во время рабочей встречи обсуждены вопросы информационного взаимодействия между Центром кризисного реагирования ОДКБ и органами управления оборонных ведомств государств - членов организации, а также порядок проведения совместных тренировок с дежурными сменами и другие организационно-технические вопросы.

Начальник Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-майор Фазолла Баденов рассказал участникам мероприятия об организации работы дежурной смены в повседневной деятельности и при возникновении кризисных ситуаций, а также о взаимодействии с региональными командованиями. Заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майор Сергей Куприк отметил, что рабочая встреча позволила обсудить актуальные вопросы и определить направления дальнейшей работы по развитию системы межгосударственного информационного взаимодействия в рамках ОДКБ.

Аналогичная встреча, направленная на совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ, состоялась в феврале в Беларуси. Подобные рабочие поездки планируются в Армению, Кыргызстан и Таджикистан.-0-