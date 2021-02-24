Вопросы теории госполитики и управления обсудят 25 февраля в БГУ

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный круглый стол "Актуальные вопросы теории государственной политики и управления в современной политологии" пройдет 25 февраля в БГУ. Мероприятие состоится в очно-дистанционном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участниками заседания станут около 30 ученых, преподавателей и магистрантов из белорусских и российских вузов. В частности, c экспертной оценкой от БГУ выступят заведующие кафедрами политологии Нина Антанович, конституционного права Григорий Василевич, теории и истории государства и права Сергей Калинин, представители Российского государственного гуманитарного университета, Российского университета дружбы народов, ГГУ им. Ф. Скорины, ГрГУ им. Янки Купалы, БрГУ им. А.С. Пушкина, Академии управления при Президенте", - рассказали в пресс-службе.

Во время заседания планируется обсудить вопросы государственного управления с позиции междисциплинарного исследования, современные тенденции эволюции региональной власти, критерии эффективности государственной политики на современном этапе, специфику политического менеджмента.

Организатором круглого стола выступает юридический факультет БГУ.-0-