Вопросы цифровой трансформации всемирного таможенного сообщества обсуждаются на конференции в Баку

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация таможенных органов во главе с заместителем председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Александром Богдевичем принимает участие в IT/TI конференции Всемирной таможенной организации, которая проходит в Баку с 12 по 14 июня, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Белорусские таможенники знакомятся с возможностями цифровой трансформации всемирного таможенного сообщества, новыми решениями в сфере кибербезопасности и защиты данных, технологиями построения частных и гибридных информационных облаков.

"Участие в конференции позволит изучить передовые практики и новейшие разработки в сфере информационных технологий для последующего эффективного применения в деятельности таможенных органов страны", - отметили в ГТК.-0-