Вопросы ЖКХ, торговли, бытового обслуживания лидировали среди обращений в КГК в 2020 году

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральный аппарат Комитета государственного контроля в 2020 году поступило 3512 письменных и устных обращений граждан и юридических лиц, в комитеты госконтроля областей - 4464, в органы финансовых расследований - 5006. Об этом БЕЛТА сообщили в контрольном ведомстве.

По результатам рассмотрения обращений и проведенных проверок в бюджет поступило почти Br75 тыс. К административной ответственности привлечено 99 физических и юридических лиц, к дисциплинарной - 217, в том числе 8 человек освобождены от занимаемой должности. Возбуждено 4 уголовных дела.

В частности, после рассмотрения обращения работников сельхозпредприятия Брестской области возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера за служебный подлог. Комитетом госконтроля Минской области привлечены к административной ответственности частное унитарное предприятие и должностное лицо субъекта хозяйствования за незаконное использование автомобильной стоянки, не введенной в эксплуатацию.

Как свидетельствует анализ тематики обращений граждан, наиболее актуальными остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Зачастую поводом для обращений становятся формализм и волокита при реагировании на жалобы. Иногда проблемы жителей решаются только после вмешательства КГК. Так, в Минске был выполнен текущий ремонт подъезда жилого дома; в Щучинском районе устранены дефекты кровельного покрытия, заменены оконные рамы в общежитии; в Лунинце прочищена ливневая канализация, устранены неполадки в работе светильников в местах общего пользования жилого дома.

В прошлом году увеличилось число обращений по вопросам торговли и бытового обслуживания, банковской и лизинговой деятельности.

Комитетом госконтроля в 2020 году проведены 522 прямые телефонные линии и выездных приема, на которые обратились около 500 жителей столицы и регионов. Почти в 10 раз (до 1,1 тыс. человек) возросло количество позвонивших на горячие линии (их было организовано 160 по наиболее актуальным темам).-0-