Воронюк: белорусам нужно объединиться и вместе созидать

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всем общественным организациям патриотической направленности необходимо объединиться и вместе созидать. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал перед началом VIII Пленума Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

"Сегодня ни у кого нет сомнения, что во главе угла стоит патриотизм. И мы скорректировали работу БРСМ с еще большим уклоном на гражданско-патриотическое воспитание, а государственные символы стали неотъемлемой частью многих наших проектов. На пленуме мы планируем выступить с инициативой объединения усилий всех общественных организаций патриотической направленности и закрепить это соответствующим меморандумом. Время объединяться и всем вместе созидать", - пояснил Дмитрий Воронюк.

По его словам, в настоящее время готовится новая стратегия развития союза молодежи и запущено ее широкое общественное обсуждение. "Во всех регионах страны проходят и в ближайшее время состоятся дискуссионные площадки открытого диалога "БРСМ: вчера, сегодня, завтра". Их основная задача - определить, как должен дальше развиваться БРСМ, что мы должны в организации изменить, чтобы работать более эффективно, - рассказал первый секретарь ЦК БРСМ. - Конечно же, сделаем акцент на усиление первичного звена, вовлечение большего количества молодежи и работу со всеми категориями, сопровождение каждого молодого человека от семьи через весь его путь к созданию собственной семьи, активное выстраивание социальных лифтов".

Дмитрий Воронюк дополнил, что молодежные проекты, которые стали не только визитной карточкой БРСМ, но и вошли в историю независимой и суверенной Беларуси, будут продолжены.

"Это наше студотрядовское и волонтерское движение, проект "100 идей для Беларуси", всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", приуроченная ко Дню Конституции, и многие другие. Безусловно, в основу стратегии будет заложен рестайлинг организации. Это работа по изменению внутреннего и внешнего облика союза молодежи, и она уже началась. Мы понимаем, что наша организация должна быть молодежной и по кадровому составу, и по мыслям в головах и умах наших молодых лидеров, и по делам и поступкам. И все это должно идти через призму гражданско-патриотического воспитания, а самое главное - любви к нашей стране и желания что-то делать для ее блага", - резюмировал Дмитрий Воронюк.

VIII Пленум Центрального комитета БРСМ проходит сегодня в Минске в очном формате и онлайн с участием штатного актива БРСМ из всех регионов Беларуси, делегатов Всебелорусского народного собрания, молодых депутатов, лидеров ведущих молодежных общественных объединений страны. Пленум подводит итоги работы молодежной организации в 2020 году, ставит задачи развития на ближайшую перспективу, рассмотрит ряд кадровых вопросов. Регламентом пленума предусмотрена церемония чествования актива Белорусского республиканского союза молодежи.-0-