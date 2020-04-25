Воронюк: белорусская молодежь приложит все усилия там, где будет востребована

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь приложит все усилия там, где будет востребована. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк во время республиканского субботника. Вместе с трудовым коллективом и активом союза молодежи он трудился на благоустройстве территории сквера Марата Казея и памятника этому юному Герою Советского Союза в Минске.

"Думаю, что всем нам полезно сегодня выйти на свежий воздух. Тем более что погода солнечная, теплая, настроение отличное, и все это располагает к труду на земле. Мы только становимся от этого здоровее. Безусловно, во время работы молодежь соблюдает все необходимые меры - это и личная гигиена, и социальное дистанцирование, - сказал Дмитрий Воронюк. - Белорусы - трудолюбивая нация. И молодежь страны приложит все свои усилия там, где будет востребована. И не только во время наведения порядка на земле. Молодежь востребована на производстве, во время посевной и уборочной кампании, от нас ждут научных открытий, побед в спорте, творческих достижений. И мы будем там, где больше всего нужны".

Сегодня во время республиканского субботника БРСМ дал старт благотворительному проекту "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто" по благоустройству памятников и обелисков. "2020-й особенный для страны год - 75-летия Великой Победы. По всей стране наши ребята, активисты, волонтеры благоустраивают памятники и обелиски, братские могилы и могилы неизвестных солдат. Пусть это молодежная забота станет нашей благодарностью прадедам за возможность жить в мирной, красивой, независимой стране. В Беларуси не забыт ни один герой, ни одна страница военной истории. Молодежь трепетно хранит эту память и не допустит попыток фальсификации истории войны и Победы", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Республиканский благотворительный проект "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто" будет проходить по 4 мая во всех уголках страны.-0-

Фото БРСМ