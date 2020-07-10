Воронюк: белорусские студотряды вносят вклад в развитие независимой Беларуси

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские студенческие отряды вносят вклад в развитие независимой Беларуси, заявил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

"Трудовое молодежное движение всегда славилось своими традициями. И одна из них наравне с работой в команде, студотрядовской дружбой, братством, проверенными временем, - созидание во имя родной страны. Национальная библиотека Беларуси, "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена", Дворец Независимости, новое здание Музея истории ВОВ, комплекс "Студенческая деревня" в Минске, строительство и реконструкция дорог, молочно-товарных ферм, школ и больниц, спортивных комплексов и жилых домов по всей республике - это лишь небольшой перечень того, куда уже внесли свой вклад бойцы белорусских студенческих отрядов", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, широкое привлечение молодых людей к решению производственных задач - залог и надежная основа поступательного развития отечественной экономики и любой отрасли. "Знаковыми объектами для студотрядов в этом году стали всебелоруская стройка "Город молодости" в Островце, строительство общеобразовательных средних школ в Барановичах и Гомеле, реконструкция комплекса зданий Городской клинической больницы №3 в Гродно, братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. В центре внимания бойцов ССО - новые поликлиники в Солигорске, Могилеве и многие другие объекты", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

В этом году Республиканский штаб студенческих отрядов впервые реализует масштабный трудовой производственный проект "Атлант-2020". "Этим летом в нем примут участие около 800 ребят со всей Беларуси, уже сегодня трудятся 480. Ребята работают на "Атланте" слесарями-сборщиками бытовой техники и выполняют базовые технологические операции по ее сборке. За каждым бойцом студотряда закреплен опытный наставник", - рассказал Дмитрий Воронюк.

Первый секретарь ЦК БРСМ подчеркнул, что студотрядовское движение - не только возрожденная прежде всего для студентов и учащейся молодежи в Беларуси традиция. Это первые трудовые навыки и возможность самостоятельного заработка, а также командная работа на общий результат. "Благодаря личному вниманию главы государства наша страна стала пионером на постсоветском пространстве в поддержке студотрядовского движения на государственном уровне. С 2005 года в суверенной Беларуси возобновилась традиция молодежных строек, а господдержка позволила расширить сферы деятельности студенческих отрядов, улучшить их медицинское обслуживание, создать условия для стимулирования нанимателей", - добавил он.

Запись в студотряды продолжается. Подать заявку для работы в третьем трудовом семестре можно онлайн в группах БРСМ в соцсетях с использованием QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам! и #БСО. В этом году для работы студенческих отрядов забронировано около 30 тыс. рабочих мест.-0-