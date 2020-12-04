Воронюк: белорусских волонтеров отличают милосердие, бескорыстность и ответственность

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусских волонтеров отличают милосердие, бескорыстность и ответственность. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк перед началом торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса "Волонтер года - 2020", которая проходит у новогодней елки в торговом центре "Столица" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние 10 лет волонтерское движение в нашей стране заметно набрало обороты и стало одним из важных аспектов государственной молодежной политики. Белорусских волонтеров отличают такие важные качества, как милосердие, бескорыстность и ответственность. Этими людьми накоплен значительный опыт, внедряются лучшие наработанные практики. Сегодня для дальнейшего развития движения законодатели разрабатывают нормативно-правовой акт, который будет регламентировать всю волонтерскую деятельность на территории республики", - рассказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, на дискуссионных площадках, которые сегодня проходят во всех регионах, отмечается важность добровольчества и востребованность волонтерства в молодежной среде. "Непростой по эпидситуации 2020 год показал, насколько важно добровольческое движение. Важна безвозмездная помощь обычных людей, независимо от их возраста, пола и взглядов. Отрадно, что и наше волонтерское движение "Доброе сердце" приобретает большие масштабы, а у молодых ребят есть огромное желание помогать, приносить пользу обществу. И эта добросердечная деятельность, о которой не кричат на каждом углу, не хайпуют и не пиарятся в соцсетях. Это тихая, спокойная и очень нужная работа. Порой она начинается с помощи пожилому человеку в ремонте забора, заканчивается тем, что волонтеры дарят надежду родителям, спасая жизни маленьких детишек", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

В преддверии Международного дня добровольцев союз молодежи подводит итоги республиканского конкурса "Волонтер года - 2020" и награждает лучших волонтеров страны. "Хочется искренне поблагодарить их за бескорыстный труд. Самое главное, чтобы сердца волонтеров всегда были наполнены добром и теплом", - подчеркнул Дмитрий Воронюк.

Молодежный проект проходил с 1 октября по 20 ноября в три этапа: районный, областной и республиканский. В финале участвовали 88 индивидуальных и коллективных работ.

Победителями конкурса в номинации "Личный вклад" среди учащихся учреждений общего среднего образования лучшей стала ученица 9-го класса средней школы №1 Лиды Анна Коломыцкая, среди учащихся учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, студентов учреждений высшего образования - учащаяся 4-го курса отделения дошкольного образования Социально-гуманитарного колледжа Могилевского государственного университета им.А.А.Кулешова Анастасия Гончарова, среди работников предприятий, организаций, учреждений, министерств, ведомств - педагог-организатор средней школы №22 Гомеля Янина Горбачевская.

В номинации "Лучший волонтерский отряд" победили отряды "Дорогою добра" средней школы №4 города Осиповичи Могилевской области и "Дети столицы" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. В номинации "Лучшая обучающая программа для волонтеров" с программой "Искусство быть волонтером" победила педагог-организатор Жемчужненской средней школы Барановичского района Брестской области Ольга Жихарко. "Лучший имиджевый плакат" создали студентка 3-го курса факультета эстетического образования БГПУ им.Максима Танка, автор плаката "Добро - не наука" Ксения Иванец и учащийся 4-го курса Полоцкого торгово-технологического колледжа Белкоопсоюза, автор плаката "Волонтер - это доброе сердце!" Александр Касецкий. В номинации "Лучшая волонтерская группа в социальной сети" победил отряд "Добряки" благотворительного объединения "Добряки" Орши Витебской области.

Организовал конкурс БРСМ совместно с Министерством образования, Республиканским волонтерским центром при поддержке областных и Минского городского исполнительных комитетов, общественных организаций и объединений.-0-