Воронюк: белорусы должны более деликатно относиться к размещенной в интернете информации

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны более деликатно относиться к размещенной в интернете информации. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

"В век блогерства и IT-технологий мы сами своими руками создаем информационное поле в глобальной сети. Однако нам еще нужно много и серьезно учиться работе в интернете, созданию качественного контента, а самое главное - более деликатно относиться к информации, размещенной в сетях, мессенджерах, вдумчиво ее анализировать и разделять", - отметил Дмитрий Воронюк.

По его словам, на прошедшем в преддверии Международного дня интернета открытом диалоге, организованном БРСМ, эксперты в области защиты информационной безопасности из БИСИ, Министерства обороны, "Белтелекома" много внимания уделили теме защиты персональных данных. "Один из экспертов нашей дискуссионной площадки провел аналогию инета с транспортной магистралью: когда родители выпускают детей погулять на улицу, дети должны понимать с какой опасностью они могут столкнуться, переходя дорогу. Так и с интернетом. Как только человек к нему подключился, он должен понимать, что любая информация, которую он разместил в сетях, особенно персональные данные, может быть использована против него. То есть в одно мгновение он может стать заложником недобросовестных людей, имеющих навыки социальной инженерии", - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ.

Дмитрий Воронюк также рассказал, что во время работы диалоговой площадки молодежь высказала пожелания создать в Беларуси собственную социальную сеть. "Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день интернета. Нет сомнения в том, что белорусскому интернету быть. Было бы неплохо привлечь IT-специалистов, а они у нас самые продвинутые в мире, чтобы возможно в будущем, выйти на собственную социальную сеть", - резюмировал он.-0-