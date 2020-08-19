Воронюк: белорусы должны строить диалог мирным путем

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны строить диалог мирным путем, необходимо отбросить эмоции и включить ум. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА по итогам встречи парламентариев с молодыми работниками предприятий Минска высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

"Мы неделимый белорусский народ, который хочет видеть страну счастливой, - сказал Дмитрий Воронюк. - Белорусов на протяжении многих поколений всегда объединял труд. Труд и сегодня должен нас всех объединять. Молодые работники предприятий высказались против забастовок и против давления на рабочих, многих из которых принуждают к этим забастовкам".

Первый секретарь ЦК БРСМ отметил, что у каждого человека может быть своя позиция, но все должно быть направлено на конструктив и развитие. "Белорусская молодежь разная. Это никак не повлияет на сплочение, это наоборот хорошо, что мы мыслим каждый по-своему. Мы вместе можем строить нашу Беларусь и двигаться к переменам, но цивилизованным путем. Президент сказал о новой Конституции, давайте будем обсуждать и предлагать свои мысли. Реально народное обсуждение, чтобы каждый человек мог поучаствовать и после референдума не сказал, что мое мнение не спросили", - отметил он.

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что нужно начинать слушать и договариваться с каждым человеком, упредить ненависть друг к другу. "БРСМ - за конструктивный диалог, за мир, за Беларусь", - добавил он. -0-